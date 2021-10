Piëch is een nieuwe, Zwitserse constructeur die twee jaar geleden werd opgericht door de 'zoon van...' en nu kondigt het merk zijn eerste model aan, de Piëch GT.

Het merk Piëch werd opgericht door Toni Piëch, zoon van Ferdinand Piëch die jarenlang aan het hoofd van het Volkswagen-imperium stond en in 2019 op 82-jarige leeftijd overleed. Toni Piëch toonde nu de productierijpe versie van de Piëch Mark Zero die in 2019 op het autosalon van Genève werd onthuld.

De uiteindelijke versie heet kortweg GT. De auto behoudt de klassieke coupélijn, maar schijn bedriegt want onderhuids zit een hypermoderne elektrische aandrijving. De Zwitserse constructeur belooft snellaadtechnologie waarbij men de batterij van de wagen in 8 minuten voor 80% kan opladen.

Verder is er sprake van een vermogen van 603 pk voor een auto die ongeveer 1,8 ton zal wegen. Dat is niet weinig voor een coupé, maar elektrische voertuigen zijn doorgaans nog zwaarder. Daarom hecht de constructeur veel belang aan de gewichtsverdeling en komt er een centraal opgestelde batterij onder de middenconsole en eentje net voor de achteras.

De batterijen bieden voldoende capaciteit om de GT een rijbereik van 500 km te geven. De vierwielaangedreven GT sprint in 3 seconden van 0 tot 100 km/u. De wagen zou ten vroegste in 2024 op de markt komen en het merk plant nog meer modellen die op hetzelfde platform rusten. Er zal uiteraard ook een SUV volgen. In het eerste productiejaar wil Piëch Automotive AG 1.200 exemplaren van de GT bouwen.

