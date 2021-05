Piaggio, de Italiaanse groep met motormerken in portefeuille zoals Vespa en Moto Guzzi, brengt een elektrische scooter op de markt. De Piaggio ONE zou eind juni 2021 in Europa al op de markt komen.

De Italiaanse constructeur van tweewielers wil met de Piaggio One een interessant en emissievrij alternatief bieden voor stadsmobiliteit. De scooter zal licht zijn, erg makkelijk in gebruik en over niet al te complexe technologie beschikken. Daaruit kunnen we afleiden dat hij qua features en prijs duidelijk onder de elektrisch aangedreven Vespa-producten (Vespa Elettrica) zal worden gepositioneerd die als premiumproducten worden verkocht.

Piaggio belooft degelijke prestaties en een behoorlijk kwaliteitsniveau. De scooter zal een digitaal display hebben waarbij men de achtergrondkleur kan personaliseren en zowel voor als achteraan zijn krachtige en energiezuinige ledlampen voorzien. Starten gebeurt keyless en er worden twee motormappings voorzien.

De scooter biedt een lage zithouding, een brede vloerplaat en een groot opbergvak onder het duozadel. Over technische specificaties van deze scooter die als bromfiets en als motorfiets beschikbaar zal zijn, is weinig bekend. De ONE zal worden gevoed door een lithium-ion batterij die uitneembaar is zodat de gebruiker de batterij thuis of op kantoor kan bijladen via een conventioneel stopcontact.

De Italiaanse constructeur van tweewielers wil met de Piaggio One een interessant en emissievrij alternatief bieden voor stadsmobiliteit. De scooter zal licht zijn, erg makkelijk in gebruik en over niet al te complexe technologie beschikken. Daaruit kunnen we afleiden dat hij qua features en prijs duidelijk onder de elektrisch aangedreven Vespa-producten (Vespa Elettrica) zal worden gepositioneerd die als premiumproducten worden verkocht. Piaggio belooft degelijke prestaties en een behoorlijk kwaliteitsniveau. De scooter zal een digitaal display hebben waarbij men de achtergrondkleur kan personaliseren en zowel voor als achteraan zijn krachtige en energiezuinige ledlampen voorzien. Starten gebeurt keyless en er worden twee motormappings voorzien. De scooter biedt een lage zithouding, een brede vloerplaat en een groot opbergvak onder het duozadel. Over technische specificaties van deze scooter die als bromfiets en als motorfiets beschikbaar zal zijn, is weinig bekend. De ONE zal worden gevoed door een lithium-ion batterij die uitneembaar is zodat de gebruiker de batterij thuis of op kantoor kan bijladen via een conventioneel stopcontact.