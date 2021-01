Als antwoord op de nieuwe behoeften op vlak van stadsmobiliteit lanceert Piaggio zijn nieuwe Porter NP6, een compact vrachtwagentje dat flink wat laadvermogen biedt.

Niet alleen het stadsverkeer, maar vooral de logistiek van leveringen in stadscentra evolueert in sneltempo. De zogenaamde 'last mile'-bestellingen (pal in het centrum en in winkelstraten) vormen een alsmaar grotere uitdaging. Leveranciers zoeken naar voertuigen die compacter en milieuvriendelijker moeten zijn, maar tegelijk zware lasten kunnen torsen, zodat ze ook een werf of een winkel kunnen bevoorraden.

De Porter NP6 van de Italiaanse fabrikant Piaggio is uitermate compact met een breedte van amper 1,64 m zodat hij bij het leveren de doorstroming van het andere verkeer nauwelijks belemmert. Hij wordt aangedreven door een compacte 1,5-liter viercilinder Multitech-motor (106 pk) op benzine of LPG. Bovendien kan het bestelwagentje 1.275 tot 1.600 kg torsen, afhankelijk van het aantal achterwielen (2 of 4), wat veel meer is dan zijn eigen gewicht.

De lengte varieert al naargelang de gekozen versie, maar hij is nooit langer dan een gewoon stadswagentje. Er zijn tal van configuratiemogelijkheden met verschillende chassistypes, achterassen,... Verder is er ook een laadbak met kipfunctie en heeft de klant keuze uit diverse kleurcombinaties.

Kortom, de Porter NP6 biedt een brede waaier aan opties zodat de klant het voertuig volgens zijn eigen wensen en specificaties kan samenstellen. De stuurhut is functioneel, oogt modern en is voorzien van alle comfort en de connectiviteit die vandaag de norm zijn. Dit is dus een interessante oplossing voor heel wat professionals en handelaars die in de stad actief zijn en het biedt ook mogelijkheden voor leverings- en koeriersdiensten.

