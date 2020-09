In het kader van de 88e editie van de 24 Uren van Le Mans, zijn Peugeot et Total officieel met hun Le Mans Hypercar (LMH)-project gestart. De wagens van deze klasse luiden een nieuw tijdperk in de uithoudingsraces in.

De keuze voor de categorie LMH werd ingegeven door verschillende criteria, waaronder die van een zekere aerodynamische vrijheid waardoor met de steun van Peugeot Design, de esthetische codes van het merk makkelijk kunnen worden geïntegreerd. Zodus is Peugeot, in samenwerking met partner Total, begonnen met de ontwikkeling van de elektrische hybride hypercar waarvan het iconische ontwerp tot 'Neo Performance' werd gedoopt. De bolide zal een vermogen van 500 kW bereiken en vierwielaandrijving hebben.

Na de lancering van de verschillende studiefasen voor de algemene structuur, het aerodynamische concept en de keuze van de motorarchitectuur, volgt de uiteindelijke beslissing over de elektrische component en vervolgens over het concept van de hybride aandrijving. Alle technische afdelingen van Peugeot Sport zijn bij de ontwikkeling betrokken. Peugeot Sport neemt daarom een nieuwe wending in de richting van elektrische energie, versterkt door de lancering van zijn krachtige hybride Peugeot Sport Engineered lijn, aangevoerd door de nieuwe 508 Hybride, goed voor 360 pk, vierwielaandrijving en 46 g CO2.

"Deze categorie verenigt ons hele bedrijf en al onze entiteiten, met kenmerken en technologieën die vergelijkbaar zijn met die van onze seriemodellen. Door dit engagement opent Peugeot een nieuw register, dat van "neo-performance". We komen terug naar de uithoudingsraces omdat we nu de mogelijkheid hebben om de sport op een andere manier te beoefenen, met de hybridisatie van benzine en elektriciteit", verklaart Jean-Philippe Imparato, CEO van Peugeot. (Belga)

De keuze voor de categorie LMH werd ingegeven door verschillende criteria, waaronder die van een zekere aerodynamische vrijheid waardoor met de steun van Peugeot Design, de esthetische codes van het merk makkelijk kunnen worden geïntegreerd. Zodus is Peugeot, in samenwerking met partner Total, begonnen met de ontwikkeling van de elektrische hybride hypercar waarvan het iconische ontwerp tot 'Neo Performance' werd gedoopt. De bolide zal een vermogen van 500 kW bereiken en vierwielaandrijving hebben.Na de lancering van de verschillende studiefasen voor de algemene structuur, het aerodynamische concept en de keuze van de motorarchitectuur, volgt de uiteindelijke beslissing over de elektrische component en vervolgens over het concept van de hybride aandrijving. Alle technische afdelingen van Peugeot Sport zijn bij de ontwikkeling betrokken. Peugeot Sport neemt daarom een nieuwe wending in de richting van elektrische energie, versterkt door de lancering van zijn krachtige hybride Peugeot Sport Engineered lijn, aangevoerd door de nieuwe 508 Hybride, goed voor 360 pk, vierwielaandrijving en 46 g CO2."Deze categorie verenigt ons hele bedrijf en al onze entiteiten, met kenmerken en technologieën die vergelijkbaar zijn met die van onze seriemodellen. Door dit engagement opent Peugeot een nieuw register, dat van "neo-performance". We komen terug naar de uithoudingsraces omdat we nu de mogelijkheid hebben om de sport op een andere manier te beoefenen, met de hybridisatie van benzine en elektriciteit", verklaart Jean-Philippe Imparato, CEO van Peugeot. (Belga)