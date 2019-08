De nieuwe hybride versie van de Peugeot 3008 is zopas gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP meetcyclus en haalt een CO2-emissie van 29g/km terwijl hij in zuiver elektrische modus 59 km ver komt.

Sinds de lancering in 2016 werden van de Peugeot 3008 en de 5008 ruim 700.000 exemplaren verkocht, waardoor dit model in heel wat landen marktleider was. Met de nieuwe Hybrid4 versie wil men nog meer klanten aantrekken uit het premium segment. Deze topversie biedt vierwielaandrijving en levert een systeemvermogen van 300 pk, wat uniek is voor een personenwagen van het merk met de leeuw.

De Hybrid4 gebruikt een 1.6 PureTech motor met 200 pk in combinatie met twee elektromotoren. De verbrandingsmotor zit voorin en wordt gekoppeld aan e-EAT8 versnellingsbak met geïntegreerde elektromotor van 110 pk. De tweede elektromotor bedient de achteras en levert 112 pk. De 3008 Hybrid4 spurt van 0 tot 100 km/u in amper 5,9 seconden.

Met een accucapaciteit van 13,2 kWh komt hij zuiver elektrisch tot 59 km ver. De Hybrid4-motorisatie is slechts verkrijgbaar op het GT-afwerkingsniveau met de Alcantara interieurbekleding en de inzetstukken van 'grijze eik'. Ook de rest van de uitrusting is navenant en in Frankrijk, waar het model al beschikbaar is, kost hij 53.800 euro. Vanaf oktober zal hij ook in de rest van Europa beschikbaar zijn.(Belga)