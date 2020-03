De Peugeot 208 is zopas verkozen tot Auto van het Jaar 2020 door een jury 60 Europese autojournalisten, waaronder twee Belgen. De Tesla Model 3 en de Porsche Taycan eindigden op de ereplaatsen.

De jury prees bij de Peugeot 208 het motorenaanbod dat iedere klant de vrijheid biedt om te kiezen tussen elektrisch, benzine of diesel. Het gedurfde design en de technologie vielen eveneens in de smaak. Opmerkelijk is dat de top 3 dit keer wordt vervolledigd door 100% elektrische wagens, namelijk Tesla Model 3 en de Porsche Taycan, waarmee de elektrificatietrend in de autowereld duidelijk is ingezet. De top 5 wordt volgemaakt door de Renault Clio en de Ford Puma.

Met zes titels verschijnt Peugeot in de top 3 van meest gelauwerde merken van de Car of the Year-verkiezing. Eerder vielen de 3008 SUV in 2017, 308 berline in 2014, 307 in 2002, 405 in 1988 en 504 in 1969 al in de prijzen. De Car of the Year-trofee is de meest begeerde prijs in de autowereld. De jury bestaat uit 60 automobielexperts uit 23 Europese landen, waarbij ook twee Belgen. Hij werd opgericht in 1964 en is daarmee meteen ook de oudste. Hij wordt elk jaar in Genève uitgereikt.(Belga)

De jury prees bij de Peugeot 208 het motorenaanbod dat iedere klant de vrijheid biedt om te kiezen tussen elektrisch, benzine of diesel. Het gedurfde design en de technologie vielen eveneens in de smaak. Opmerkelijk is dat de top 3 dit keer wordt vervolledigd door 100% elektrische wagens, namelijk Tesla Model 3 en de Porsche Taycan, waarmee de elektrificatietrend in de autowereld duidelijk is ingezet. De top 5 wordt volgemaakt door de Renault Clio en de Ford Puma.Met zes titels verschijnt Peugeot in de top 3 van meest gelauwerde merken van de Car of the Year-verkiezing. Eerder vielen de 3008 SUV in 2017, 308 berline in 2014, 307 in 2002, 405 in 1988 en 504 in 1969 al in de prijzen. De Car of the Year-trofee is de meest begeerde prijs in de autowereld. De jury bestaat uit 60 automobielexperts uit 23 Europese landen, waarbij ook twee Belgen. Hij werd opgericht in 1964 en is daarmee meteen ook de oudste. Hij wordt elk jaar in Genève uitgereikt.(Belga)