Het aanbod elektrische wagens neemt voortdurend toe, met ook enkele leuke creaties zoals de Patak Rodster.

Patak is een Slowaakse start-up die een nieuwe niche in de markt van elektrische wagens wil opvullen: die van de compacte modellen met een sympathieke retrolook. Het eerste resultaat is de Rodster. Dit is een compacte open tweezitter van amper 3,36 meter lang, in de stijl van de vooroorlogse Engelse roadsters.

Een ideale stadswagen in een stijlvol retrojasje. © GF

Met of zonder dak

Voor de aandrijving wordt beroep gedaan op een elektromotor, goed voor een topsnelheid van ongeveer 100 km/u gekoppeld aan een actieradius van zo'n 250 km. Dat is dus ruim voldoende voor gebruik in en rond de stad. De basisprijs zou ongeveer 17.500 euro bedragen voor de NR-versie die zonder dak wordt geleverd, want NR staat voor No Roof. Optioneel is er wel een stoffen klapdak mogelijk, naast andere items om de Rodster rijkelijker en persoonlijk uit te rusten.

Verder zou er een variant met een verbrandinsgmotor met een beperkt vermogen komen waarmee jongeren vanaf 16 jaar in sommige landen kunnen rijden. Patak is nu nog bezig met de verdere ontwikkeling van de Rodster en wil de productie in de loop van 2024 starten.

De Patak Rodster. © GF

