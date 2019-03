Passat Variant krijgt R-Line Edition

Met meer dan 30 miljoen verkochte eenheden blijft de Passat een bestseller voor Volkswagen. Dat wil het merk eens stevig in de bloemetjes zetten met een speciale reeks van de breakversie van dit model, waarvan slechts 2.000 stuks gebouwd zullen worden. Uiterlijk herken je de R-Line Edition aan de unieke lichtgrijze tint en de zwarte accenten.

Onder de motorkap van de Passat R-Line Edition is er keuze uit twee pittige krachtbronnen: de TDI met 240 pk of de TSI met 272 pk. Verder is deze Volkswagen uiterst compleet uitgedost: 19" velgen, R-Line sportstoelen, nappaleder, aluminium pedalen, maar ook de recentste connectiviteit met het Discover Pro infotainment en navigatiesysteem en een resem veiligheidsitems, zoals de Travel Assist die instaat voor een automatische besturing, zijn voorzien. Snufjes als LED Matrix verlichting, de Area View camera en de gestuurde DCC-ophanging maken het plaatje compleet. Het prijskaartje van deze fraaie Passat Variant R-Line Edition is nog niet bekend.(Belga)