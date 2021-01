Een bedrijf in Californië kreeg de toelating om te starten met een netwerk van zelfrijdende koerierauto's.

Nuro, een bedrijf opgericht door ex-werknemers van Google, kreeg de toelating voor de Bay Area (San Francisco, Californië). Het gaat niet over ritten langs vaste routes zoals die waarmee de Amerikaanse warenhuisketen Walmart nu al experimenteert.

Dat gebeurt in de staat Arkansas waar zelfrijdende, lichte vrachtwagens voor Walmart een vaste route van bijna 4 kilometer afwerken. Of in Louisiana waar koelwagens een traject van net geen 30 kilometer afhandelen. En in China heeft overigens Alibaba, het grootste digitale handelsplatform ter wereld, tests lopen voor het thuis leveren van pakjes door zelfrijdende voertuigen.

Alleen bij goed weer

Nuro, dat met Japanse fondsen werkt, gaat echter het eerste commerciële netwerk opzetten met een vloot van Toyota Prius-wagens en op maat gebouwde elektrische R2-voertuigen. Daarmee zijn in 2020 in verschillende staten beperkte experimenten uitgevoerd. Voor klanten als opnieuw Walmart maar ook voor Domino's Pizza.

De overheidstoelating voor het commercieel inzetten van de vloot is voorlopig beperkt tot een beperkt aantal gebieden in de Bay Area. De auto's mogen ook alleen bij goed weer op pad en hun snelheid moet onder de 56 kilometer per uur blijven.

Samengevat komt het erop neer dat de besteller een elektronisch bericht krijgt als de auto met zijn goederen eraan komt. Hij of zij ontvangt dan ook een code waarmee een 'deur' van de wagen open gaat en de klant zijn of haar goederen uit de eventueel gekoelde compartimenten kan halen.

Via een code gaan de deuren van de R2 open. © GF

