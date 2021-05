In 1991 lanceerde Opel de eerste Astra. Dit model had toen al oog voor veiligheid, ergonomie en milieu en werd met 4,13 miljoen geproduceerde exemplaren een bestseller.

Na zes generaties van de iconische Kadett, nam Opel begin jaren 90 zijn compacte middenklasser grondig onder handen en gaf hem ook een nieuwe naam: Astra. Dat gebeurde in de tijdsgeest waarin veel aandacht ging naar de impact van de mens op het milieu. Zo moesten de autofabrikanten voortaan een evenwicht vinden tussen de behoefte aan lagere emissies en brandstofverbruik en de stijgende vraag naar meer comfort.

Volgens Opel belichaamde de compacte Astra deze geest van verandering volledig. Hij was uitgerust met nieuwe veiligheidssystemen en bood vergeleken met zijn voorganger ook meer binnenruimte bij dezelfde buitenafmetingen. De constructeur legde ook grote nadruk op milieuvriendelijkheid met een hoge mate van recycleerbaarheid.

Bertone tekende de cabrioletversie © GF

De Astra F bleek inderdaad een schot in de roos, want er werden tussen 1991 en 1997 liefst 4,13 miljoen exemplaren van geproduceerd, waarmee hij tot dusver het bestverkochte model van het merk is. Het gamma van de Astra bood voor elk wat wils, van een drie-of vijfdeurs hatchback, een vierdeurs berline, een vijfdeurs break, een cabriolet getekend door Bertone tot de sportieve Astra GSi die werd aangedreven door 150 pk sterke 2 liter-motor.

De Astra F diende ook als een innovatieplatform voor alternatieve aandrijfsystemen met een volledig elektrische Astra Impuls III en een versie op aardgas. Momenteel maakt de Astra nog altijd deel uit van het Opel-aanbod.

