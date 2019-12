Het ontwikkelingsprogramma van de Opel Corsa-e Rally voor de ADAC Opel e-Rally Cup draait op volle toeren. Momenteel ondergaan twee exemplaren van de batterij-elektrische rallyauto duurzaamheidstests in Dudenhofen.

De Corsa-e Rally heeft dezelfde batterij als de productieauto. De opslagcapaciteit van 50 kWh is goed voor een rijbereik van 337 km volgens WLTP. Om de actieradius voor rallyrijden te optimaliseren, biedt de batterij drie modi: in 'wedstrijdmodus' zijn het volle vermogen en het maximumkoppel beschikbaar. Elektrische auto's hebben een bijzonder hoog koppel, dat in 'regenmodus' wordt aangepast aan een glad wegdek. Tenslotte is er nog een energiebesparende 'ecomodus' voor tussen de etappes door, en om naar de service te rijden.

Zodra de ontwikkeling van de Corsa-e Rally is afgerond, wordt er een referentieauto gebouwd die als basis zal dienen voor de klantauto's. Naar verwachting zullen er voor het seizoen 2020/21 ongeveer 20 exemplaren worden gebouwd, waarvan er in de zomer tot 15 stuks zullen worden geleverd aan de teams. Op tijd dus voor het eerste testevenement in juli. "We hebben ook beslist dat de Corsa-e Rally de hoge eisen van zijn voorganger met benzinemotor, de Opel Adam Cup, moet evenaren en zelfs overtreffen", aldus ontwikkelingsverantwoordelijke Jörg Schrott. "We zijn zeker op de goede weg. Terwijl het vermogen vrijwel gelijk is, is het koppel van 260 Nm veel hoger dan dat van de Adam Cup. Het zwaartepunt is laag doordat de batterij onder de vloer is gemonteerd, en ook de gewichtsverdeling is zeer goed, essentieel voor een wendbare wedstrijdauto. Nu moeten we het chassis nog optimaal uitbalanceren. Daarvoor beginnen we in januari met simulaties van echte rallyritten."(Belga)