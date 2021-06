Met de nieuwe Mokka brengt Opel een nieuw geluid. Presence en verleidingskracht kregen een centrale rol.

De Mokka brengt een restyling van het Opel-aanbod op gang, waarbij met de 'Vizor' - de grille met het geïntegreerde logo - wordt teruggegrepen naar iconische modellen zoals de Manta A. En ook al heeft de kleine crossover door de integratie binnen de Stellantis groep een stevige Franse invloed (van de zustermerken Peugeot en Citroën), toch slaagde hij erin een eigen identiteit uit te bouwen. Neen, de Mokka is geen mainstream model dat evengoed in een showroom van een ander merk kan opduiken.

Personalisering

Opel gokt op individualiteit en personalisering, zoals blijkt uit de optiemogelijkheden om van een Mokka echt jouw eigenste exemplaar te maken. Een mooi voorbeeld is de GS Line uitvoering op de bijgaande foto. Daar zorgen contrasterende kleuren voor het koetswerk en het dak, in combinatie met rode accenten aan de buiten- en binnenkant voor een frisse trendy verschijning.

De GS Line zorgt voor specifieke accenten. © GF

Het gaat uiteraard over meer dan enkel het uiterlijk vertoon, want de Mokka pakt ook uit met de recentste technologie op vlak van connectiviteit, rijveiligheid en comfort die wordt aangestuurd door de 'Pure Panel' digitale cockpit. Aan boord zit je vooraan lekker ruim, maar valt het zicht rondom wat tegen, net als de beenruimte op de achterbank.

Dat de Mokka helemaal bij de tijd is, blijkt ook uit de aandrijvingen, waarvoor keuze is uit benzine, diesel of elektriciteit. Je hebt al een Mokka 1.2 benzine voor 22.950 euro. Voor de elektrische variant moet je 36.200 euro neertellen. En ook voor de hippere en rijkelijker uitgedoste uitvoeringen mag je uiteraard meer ophoesten.

