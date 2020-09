Opel heeft de nieuwe Mokka, op technisch vlak het equivalent van de Peugeot 2008, onthuld. De vormtaal staat dicht bij die van de prototypes die de voorbije weken werden gelekt. Het geheel oogt zowel modern als vertrouwd.

De Mokka is een SUV-model dat erg belangrijk is binnen het gamma van het merk met de bliksem. Deze nieuwe generatie is het eerste model dat Opel's nieuwe Vizor-vormtaal en het Pure Panel (een volledig digitaal dashboard) gebruikt.

De nieuwe Mokka zal vanaf de lancering beschikbaar zijn met een volledig elektrisch aangedreven versie, verbrandingsmotoren blijven uiteraard ook in de catalogi staan. De prijzen starten bij ? 22.600 voor de versie met verbrandingsmotor. Voor een elektrische variant betaal je minstens ? 36.200. Deze laatste belooft een autonomie van 324 km dankzij de batterij met een capaciteit van 50 kWh. De benzine- en dieselmotoren (1.2 en 1.5 liter) bieden vermogens van 100 tot 130 pk. De CO2-emissiewaarden voor deze thermische motoren variëren van 100 tot 111 gr/km. Los van de vernieuwende technologie biedt de Mokka een opvallend design met een SUV-look, maar de afmetingen blijven compact zodat hij perfect inzetbaar blijft in de stad. Hij is tot 120 kg lichter dan de vorige generatie waardoor de wagen niet enkel dynamischer, maar ook zuiniger is.

Geïnteresseerden kunnen binnenkort al een eerste testritten maken.(Belga)

