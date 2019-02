Opel keert terug naar de rallysport

Opel heeft een traditie in de rallysport. Wie herinnert zich de legendarische gele en witte Kadett GT/E's of de Ascona en Manta 400-modellen niet meer? Het waren echte achterwielaandrijvers die van de ene in de andere bocht gleden tot grote vreugde van de toeschouwers. In 2019 wil Opel Motorsport een vijfde opeenvolgende titel in het Europese FIA kampioenschap voor piloten jonger dan 27 jaar (FIA ERC3 Junior Kampioenschap) binnenhalen.

Eén van de ADAM R2 190 pk-modellen van Opel-partner Holzer Motorsport zal bestuurd worden door de Zweedse Elias Lundberg (20), die vorig jaar geselecteerd werd om deel te nemen aan het ADAC Opel Rallye Junior team door de Opel ADAC Rallye Cup te winnen. Een tweede wagen wordt bestuurd door de Belg Grégoire Munster (20 jaar), die in de Rally Cup van seizoen 2018 tweede werd achter Lundberg en drie races won.

Voor het seizoen 2021 zal Opel een R2 ontwikkelen op maat van het Europese Kampioenschap op basis van de toekomstige Corsa. Hij zal ook aan privéteams worden verkocht. De technische specificaties van de Corsa R2, die eind 2020 beschikbaar zal zijn voor privéteams, worden later onthuld. De zesde generatie Corsa, die nog dit jaar op de markt komt, zal als basis dienen voor de rallyauto.(Belga)