Opels berline brengt in de GSi-uitvoering het sportieve verleden van het Duitse merk weer tot leven.

De Insignia is de laatste, echt Duitse Opel en wellicht ook de laatste grote berline van het merk dat door de Stellantis groep werd ingelijfd. Michael Lohscheller, CEO van Opel, verklaarde onlangs "dat er voor de Insignia zeker een plaats was weggelegd als vlaggenschip van het gamma, maar wellicht niet meer in deze gedaante." Vertaald: de berline zal plaats moeten ruimen voor een crossover die dezer dagen inderdaad zeer populair is.

Nieuw elan

Dus laten we maar genieten van de 'originele' Insignia nu het nog kan. Door de opkomst van de SUV's en crossovers is het aanbod van berlines sterk geslonken, zodat deze modellen aan aantrekkingskracht en exclusiviteit winnen. De Insignia kreeg voor het modeljaar 21 een update en daarmee weer een nieuw elan. De GSi is de topuitvoering die dit model bovendien een vleugje sportiviteit moet bezorgen. Niet alleen met zijn sportievere aankleding, maar ook door zijn sterkere prestaties.

Details als de rode remklauwen zorgen voor een sportief accent. © GF

Onder de motorkap schuilt de bekende 2 liter turbomotor die hier 230 pk produceert. Daarmee lukt de spurt van 0 tot 100 km/u in 7,4 seconden en wordt een topsnelheid van 274 km/u bereikt. Dat zijn degelijke waarden voor een berline met GT-allures die perfect als dagelijks vervoermiddel en gezinswagen dienst kan doen, maar zijn bestuurder af en toe ook een flinke portie rijplezier bezorgt. Dat daar een iets hoger verbruik (8,4 l/100 km WLTP) tegenover staat, zal de liefhebber er graag bijnemen.

De Opel Insignia GSi verandert van eigenaar voor 48.800 euro en zou wel eens tot een gegeerd collector's item kunnen uitgroeien.

Naast het logo herken je de GSi aan de kofferspoiler. © GF

