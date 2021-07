Na tal van teaserbeelden toont Opel eindelijk de nieuwe Astra in vol ornaat. De constructeur zorgt voor een opmerkelijk design en dit model uit het C-segment kan rekenen op een elektrische aandrijving.

De nieuwe Astra is een product ontwikkeld met Opel onder vleugels van PSA, een groep die sinds de komst van FCA (Fiat) werd uitgebreid tot Stellantis. Dat betekent dat de nieuwe Astra onderhuids veel gemeen heeft met bijvoorbeeld de Peugeot 308. Ondanks een doorgedreven platformstrategie en de uitwisseling van technologie zoals (elektrische) motorisaties kan de Opel Astra bogen op een eigen identiteit.

De nieuweling oogt vernieuwend dankzij de Vizor-vormtaal die herinnert aan de Manta A van weleer. Opel gaat er prat op dat de ontwikkeling en de productie van deze zesde generatie Astra (de eerste generatie kwam ruim dertig jaar geleden op de markt) in het Duitse hoofdkwartier van Rüsselsheim plaatsvond.

Opel voorziet een breed gamma motorisaties met nog altijd de keuze voor een klassieke diesel- of benzinemotor. De elektrische aandrijving beperkt zich tot een plug-in hybride (benzine + elektromotor). Er komen twee vermogensniveaus en de krachtigste versie levert een systeemvermogen tot 225 pk.

Voorlopig staat er geen 100% elektrisch aangedreven versie gepland, maar Stellantis heeft in elk geval de knowhow in huis om zo'n auto op hetzelfde EMP2-platform te bouwen. De productie van de nieuwe Astra start dit najaar in Rüsselsheim, het orderboekje gaat eind van dit jaar open.

