Wanneer we eind oktober overschakelen op winteruur is het meteen tijd om winterbanden te monteren. Dat wordt mogelijk complexer want de voorraad winterrubbers blijkt beperkt.

Even ter herinnering: winterbanden zorgen door hun specifiek profiel en hun zachtere rubbersamenstelling voor een veiliger weggedrag gedurende de wintermaanden. Omdat het rubber soepel blijft bij lagere temperaturen staan ze garant voor een kortere remweg en de tekening van het loopvlak zorgt ervoor dat water (en sneeuw) efficiënt wordt afgevoerd. Een combinatie van factoren zorgt er momenteel voor dat mogelijk niet iedereen tijdig aan zijn of haar banden geraakt. De voorraden bij de producenten en de leveranciers blijken vrij beperkt, wat niet abnormaal is in deze coronaperiode. Maar, recent is beslist dat er in heel wat Franse regio's een verplichting komt om met winterbanden te rijden. Dat zorgt ervoor dat de vraag flink aantrekt waardoor de voorraden worden verschoven en de reserves ook bij ons slinken. Mogelijke tekorten zijn vooral te verwachten bij winterbanden voor bestelwagens. Die hebben een versterkt karkas om zwaardere lasten te kunnen torsen (hogere laadindex). Wanneer straks alle bestelwagentjes van de Franse koeriers op winterschoeisel moeten staan, dreigt minstens een tekort mochten we op een strenge winter afstevenen.