Je ziet het alsmaar vaker: klassieke wagens die worden omgebouwd om elektrisch te rijden. Mini biedt nu zo'n 'retrofit' aan voor de Classic die in 1959 werd gelanceerd.

Voor oldtimers ziet de toekomst er niet rooskleurig uit met de elektrificatiegolf en de strengere emissienormen. Veel wagens zullen straks de garage niet meer uit mogen of op zijn minst hun traject oordeelkundig moeten kiezen om lage-emissiezones te vermijden. Maar ook hier is een oplossing voor met de ombouw naar een elektrische aandrijving waarmee je favoriete vierwieler plots weer overal mag rijden.

De Mini Classic aan de stekker. © GF

Zo'n ombouw is uiteraard niet weggelegd voor de meest exclusieve oudere modellen die absoluut in hun originele staat moeten blijven. Maar voor een bescheiden oldtimer die nog regelmatig wordt gebruikt, is dit zeker een goede oplossing. Handige jongens beginnen zelf aan de ombouw van hun wagen om de verbrandingsmotor te vervangen door een elektromotor en een batterij. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd en vandaar dat constructeurs zo'n transformatie aanbieden.

Aanpassing in fabriek

Zo ook Mini dat in de fabriek de ombouw naar een elektrische aandrijving uitvoert voor de Classic, het originele model dat in 1959 werd gelanceerd. Hierbij wordt een 122 pk sterke elektromotor ingebouwd waarmee een spurt van 0 naar 100 km/u in 9 seconden mogelijk is. Het rijbereik zou 160 km bedragen, maar de capaciteit van de accu is nog niet vermeld evenmin als de prijs van deze ombouw die altijd in de Mini-fabriek in het Verenigd Koninkrijk moet gebeuren. Belangrijk is dat deze transformatie omkeerbaar is, zodat later eventueel weer een verbrandingsmotor in de Mini geplaatst kan worden.

Het originele interieur kreeg slechts kleine aanpassingen aan de tellers. © GF

