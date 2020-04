Na de A6 Berline komt nu ook de full-size break van Audi op de markt als plug-in hybride (PHEV) met een elektrische aandrijving voor een lokale nuluitstoot.

Het intelligente aandrijfbeheer met voorspellende werkingsstrategie zorgt ervoor dat de nieuwe Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro kan uitpakken met een ruim elektrisch rijbereik, een laag brandstofverbruik en dynamische prestaties. De break krijgt ook een uitgebreide standaarduitrusting aangemeten, inclusief het S line exterieurpakket, de Audi virtual cockpit en Matrix LED koplampen, alsook een sportophanging en sportzetels.

De A6 Avant 55 TFSI e quattro heeft een systeemvermogen van 270 kW (367 pk). Zijn aandrijflijn combineert een 185 kW (252 pk) sterke 2.0 TFSI benzinemotor, die 370 Nm levert, met een krachtige elektromotor. Deze synchroonmotor met permanente magneet levert een maximumvermogen van 105 kW en een maximumkoppel van 350 Nm. Hij wordt, samen met de koppeling, geïntegreerd in de zeventraps S tronic die gebruik maakt van "ultra-technologie" om het vermogen over te brengen naar de quattro aandrijving.

De A6 Avant PHEV beschikt over een elektrisch rijbereik tot 51 kilometer in de WLTP-cyclus, accelereert van 0 naar 100 km/u in 5.7 seconden en heeft een topsnelheid van 250 km/u. In puur elektrische modus haalt deze plug-in hybride een top van 135 km/u. Het gecombineerd brandstofverbruik bedraagt 2.1-1.9 l/100 km, het gecombineerd stroomverbruik 18.1-17.6 kWh/100 km en de gecombineerde CO2-uitstoot in 48-44 g/km. Met de standaard mode 3-kabel kunnen klanten hun plug-in hybride met een laadvermogen tot 7.4 kW opladen aan een publieke laadpaal. De lithium-ion batterij is dan opgeladen in ongeveer 2.5 uur. De lithium-ion batterij die achteraan in de wagen een plaats kreeg, heeft een capaciteit van 14.1 kWh. Ze is op zo'n manier geïntegreerd dat de bagageruimte vlak en praktisch blijft.(Belga)

