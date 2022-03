Nissan geeft ons een blik op de modellen die eraan komen. En nu wordt ook duidelijk welke technologische richting de constructeur uit wil.

Nissan - en straks mogelijk ook de andere merken binnen de alliantie - gooien de handdoek in de ring wat betreft klassieke verbrandingsmotoren. De onduidelijkheid over de specifieke eisen die de Euro7-emissienorm gaat voorschrijven , zorgt ervoor dat Nissan vanaf volgend jaar geen nieuwe modellen meer lanceert met een klassieke verbrandingsmotor. De onzekerheid over de timing waarop verbrandingsmotoren door de diverse overheden zullen worden gebannen, maakt de investeringskost voor een Euro7-motor moeilijk te verantwoorden. Daardoor kiezen meer merken de vlucht vooruit. Er zal de volgende jaren voldoende aanbod zijn van elektrische modellen, maar overheden gaan een tandje moeten bijsteken om daarvoor de nodige energie en laadinfrastructuur te voorzien. Immers, het 'plan B' om het verbod op verbrandingsmotoren een beetje uit te stellen tot de elektrische infrastructuur klaar is, vervalt wanneer het aanbod verbrandingsmotoren voor die tijd ophoudt te bestaan. Een tweede interessante vaststelling in verband met de Nissan-nieuwigheden is het ontbreken van een plug-in hybride aandrijving. Nissan stelt dat het 'de meest gepaste motorisaties' wil aanbieden, maar mogelijk is er meer aan de hand. Het persagentschap Reuters meldde onlangs dat Europa een aangepaste WLTP-meetmethode overweegt om de CO2-uitstoot van dergelijke voertuigen te bepalen. De officiële CO2-emissie zal in een dergelijk scenario aanzienlijk stijgen, waardoor het fiscale gunsttarief voor dit type motorisaties beperkt wordt. Als dat klopt, is het inderdaad minder aantrekkelijk om een dergelijke aandrijving te ontwikkelen of te kopen.