Nissan ontwikkelt een nieuwe bestelwagen, die zowel met een elektrische aandrijving als een klassieke verbrandingsmotor verkrijgbaar zal zijn. Er wordt ook een personenwagenversie voorzien.

Dat wordt dus de opvolger van de bekende NV-bestelwagenreeks, die al ruim 10 jaar op de markt is en dus wel een update kan gebruiken. Voor de ontwikkeling van dit model doet Nissan beroep op het partnership met Renault binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Noteer dat de twee jaar geleden gelanceerde NV250 eigenlijk al een licht aangepaste Renault Kangoo voorzien van Nissan-logo's was, die in de Renault Maubeuge-fabriek wordt geproduceerd. Ook alle nieuwe bestelwagenmodellen van Nissan bestemd voor Europa zullen vervaardigd worden op deze locatie, die het expertisecentrum van de alliantie voor compacte bedrijfsauto's wordt.

Ashwani Gupta, COO van Nissan, verklaarde: "Deze aankondiging is een nieuwe stap in ons Nissan Next-bedrijfstransformatieplan. Door onze toekomstige producten samen met onze alliantie-partner te vervaardigen, realiseren we concurrentievoordelen voor beide bedrijven. Het is bovendien een ander voorbeeld van onze win-winstrategie. Hoewel het te vroeg is om gedetailleerde productinformatie te geven, kunnen onze klanten er zeker van zijn dat de modellen een sterke Nissan-identiteit hebben en onze missie voortzetten om een volledig elektrische rijervaring een haalbare optie voor iedereen te maken."

Het nieuwe model komt dus op een alliantie-platform te staan en zal volgens planning nog dit jaar van de band rollen in Maubeuge naast de volgende generatie van de Renault Kangoo, die dezelfde basis deelt. Exacte specificaties van de nieuwe bestelwagenreeks werden nog niet meegedeeld, buiten het feit dat er voor de aandrijving zowel klassieke verbrandingsmotoren als elektromotoren worden voorzien. Verder zijn er verschillende koetswerklengten gepland en komt er naast de bestelwagenversie ook een personenwagenuitvoering.

