Nissan IM, nog een Tesla-concurrent

Op vlak van elektromobiliteit neemt Nissan geen genoegen met enkel de Leaf en de e-NV200. De Japanse fabrikant wil zijn gamma elektrische voertuigen uitbouwen tot 7 modellen in 2022. Deze conceptversie past in de Nissan Intelligent Mobility strategie, een visie van het bedrijf om de manier waarop auto's worden aangedreven, bestuurd en geïntegreerd in de maatschappij te veranderen.

Deze krachtige sedan beschikt over vierwielaandrijving en gebruikt daarvoor twee elektromotoren op de voor- en de achteras. Het resultaat is een ideale gewichtsverdeling en bijzonder grip op gelijk welke ondergrond en een efficiënt bochtengedrag. De IM-concept rijdt erg strak en de twee motoren leveren 483 pk en worden gevoed door een batterij van 115 kWh, goed voor een geschatte actieradius van 380 km.

Het koetswerk van het IM-concept heeft erg suggestieve proporties, een sportief karakter en een vloeiende aerodynamica. De gedurfde verlichting zorgt voor een futuristische vormgeving die nog wordt versterkt door de 22-duimsvelgen. Om voetgangers en zwakke gebruikers te kunnen waarschuwen, lichten bij de Nissan IM blauwe leds op. We tellen 4 deuren, er is geen B-stijl en ze openen naar elkaar toe. Het interieur getuigt van een verfijnde stijl, zodat de bestuurder zich - wanneer hij zelf het stuur neemt - volledig op de weg kan concentreren.(Belga)