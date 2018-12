Nissan bouwt gigantisch zonnedak in Nederland

De zonnepanelen werden geïnstalleerd op het dak van het Nissan Motor Parts Center in Amsterdam. Ze produceren "voldoende duurzame energie om 900 woningen van stroom te voorzien en ze besparen 1,17 miljoen kg CO2 per jaar", stelt de Japanse fabrikant, die ook aangeeft dat dit zonnedak de mogelijkheid biedt om bijna 70% van de jaarlijkse energiebehoefte van de site te produceren.

Dit zonnedak bestaat uit bijna 9.000 fotovoltaïsche panelen. De energie die door sommige van deze panelen wordt opgewekt, zal rechtstreeks in het Nederlandse nationale net worden geïnjecteerd. Dit project is het resultaat van een eerste grootschalige samenwerking tussen plaatselijke bewoners en een bedrijf, want het project wordt gedeeltelijk gefinancierd door een nationaal crowdfunding programma.(Belga)