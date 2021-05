Nio is een Chinese constructeur die met zijn elektrische voertuigen de oversteek maakt naar Europa en zich initieel in Noorwegen wil vestigen omdat daar de markt van elektrische voertuigen erg groot is omwille van de degelijke laadinfrastructuur en de beschikbaarheid van voldoende groene stroom.

Nio komt naar Europa met twee modellen. In een eerste fase komt de ES8, een grote SUV met een riante uitrusting en een autonomie van meer dan 500 km, gemeten volgens de WLTP-norm. Vanaf 2022 zal de constructeur ook de ET7 aan de line-up toevoegen. Dat is een elektrische sedan die over heel wat intelligente technologie zal beschikken.

Hoewel de constructeur van Chinese origine is, profileert het merk zich als een wereldspeler, want het heeft bijvoorbeeld ook een designcenter in het Duitse München en een researchteam in het Britse Oxford, software wordt dan weer ontwikkeld in San José, Silicon Valley.

Nio profileert zich als een premiummerk en biedt ook een service navenant, zo worden voertuigen voor onderhoud of herstelling bij de klant opgehaald en teruggebracht. Nio wil verder een volledig servicenet uitbouwen op Europese bodem en dat is vooral omwille van de NIO Power Swap technologie die een alternatief wil vormen voor snellaadtechnologie.

De constructeur wil immers batterijen wisselen zodat de klant op drie minuten een lege batterij kan laten wisselen voor een opgeladen exemplaar. Deze batterijwissels kunnen ook plaatsvinden in aangesloten 'multimerk'-ateliers.

Renault experimenteerde in de beginjaren van de ZE-modellen eveneens met batterijswaps voor onder meer de Fluence ZE. Het systeem werd uiteindelijk afgevoerd, mede omdat de partner van weleer de handdoek in de ring had gegooid.

