Nio lanceert een nieuw concept met een wisselbare batterij voor een elektrische auto. Het eerste Europese wisselstation is in Noorwegen geopend, andere landen volgen.

De elektrische transitie van het wagenpark roept nog veel vragen op, niet in het minst hoe men de batterij vlot en snel kan opladen. Snelle laadpalen met een hoog vermogen zijn daarvoor een oplossing, maar er bestaan nog meer handige alternatieven. Zoals de uitwisselbare accu die het Chinese automerk Nio al enige tijd op zijn elektrische modellen aanbiedt.

Huurformule

Het concept is simpel: als de batterij van je Nio leeg is, rij je naar een wisselstation en vertrek je enkele minuten later weer met een volle batterij. Nio biedt deze formule al langer aan in China waar intussen 600 wisselstations operationeel zijn.

Het eerste Europese 'battery swap station' is nu in Noorwegen geopend, waar de Nio ES8 SUV ook al werd gelanceerd. Tegen het eind van dit jaar komen er nog 20 wisselstations bij langs de belangrijkste wegen en in de grootste steden in Noorwegen. Vanaf 2022 volgt dan de verdere uitrol op de Europese markt, samen met een tweede model, de ET7 berline.

De accu wisselen duurt enkele minuten. © GF

Nio-rijders kunnen de wagen met een batterij kopen of ze kunnen opteren voor een huurformule, 'Battery as a Service' (BaaS) genaamd. In Noorwegen kost zo'n abonnement 140 tot 200 euro per maand, naargelang de capaciteit van de batterij die je kiest. De volgende jaren plant Nio een duizendtal nieuwe wisselstations in Europa te installeren. Een originele piste die wellicht ook door andere merken gevolgd gaat worden.

