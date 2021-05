Krijgen de weervrouwen en -mannen gelijk, dan mogen we ons opmaken voor minder regen en meer zon. De hoogste tijd dus om de cabrio onder het stof te halen of zich een nieuwe aan te schaffen, waarbij de nieuwe oogst bescheiden uitvalt. Dat heeft te maken met de forse terugloop van de cabrioverkoop.

Vooreerst dit: de cabriolet is zo oud als de auto zelf. Eind van de negentiende eeuw luidden veredelde paardenkoetsen met een puffende motor het begin in van een compleet nieuw tijdperk op het vlak van mobiliteit. Het zou nog enkele jaren duren voor de chauffeur en zijn passagiers een dak boven hun hoofd kregen.

Vooreerst dit: de cabriolet is zo oud als de auto zelf. Eind van de negentiende eeuw luidden veredelde paardenkoetsen met een puffende motor het begin in van een compleet nieuw tijdperk op het vlak van mobiliteit. Het zou nog enkele jaren duren voor de chauffeur en zijn passagiers een dak boven hun hoofd kregen.Ondertussen zijn personenwagens gemeengoed geworden, verkrijgbaar in de meest uiteenlopende modelvarianten en voorzien van alle mogelijke veiligheids- en comfortfeatures. Dat de cabriolet de tand des tijds heeft overleefd, is een klein wonder. Want minder comfortabel dan een limousine, coupé of SUV en meestal fors duurder in aankoop en onderhoud. Een kleine of soms zelfs helemaal geen koffer maakt een cabriolet ongeschikt voor dagelijks gebruik of gezinswagen. Hij creëert vaak ook valse verwachtingen. Hij appelleert aan zon, zomer en zee maar open rijden in de volle zon levert je gegarandeerd zonnebrand op. Bovendien krijg je ongefilterd schadelijke uitlaatgassen binnen. Maar dat alles is voor doorgewinterde cabriorijders geen overtuigend argument om hun cabrio in te ruilen voor een coupé mét pollenfilter. Met het dak open voelen ze zich vrij als een vogel in de lucht en genieten ze met volle teugen van het contact met de natuur. Vergelijk het met wat motards op hun tweewieler ervaren. Open rijden heeft ook te maken met zien en gezien worden. Door hun opvallende, vaak elegante look refereren cabrio's aan succes en rijkdom. Of zij ook het etiket 'vrouwenauto' verdienen, daar lopen de meningen over uiteen. Dat verschilt van model tot model en van merk tot merk. De chauffeur van een Porsche 911, Ford Mustang, Jaguar F-type of Mercedes E-klasse Coupé is een andere dan die achter het stuur zit van een Fiat 500, Mazda MX 5 of MINI Cabrio. Bovendien is de ene cabrio de andere niet. Afhankelijk van het aantal zitplaatsen, comfortniveau en dakconstructie spreek je van een cabrio, roadster of coupécabriolet. De klassieke roadster met soft top is de meest pure vorm van open rijden en biedt ook het meeste rijplezier. Sowieso hebben de meeste cabrio's een stoffen vouwdak, enkele een stalen hardtop. In dat laatste geval krijg je twee auto's voor de prijs van één. In de winter rijd je met een coupé, vanaf de lente tot de herfst met een cabriolet. Het dak boven het hoofd is gratis! Tot de meest geslaagde voorbeelden behoren de Mercedes SL/SLC en BMW 4 cabrio. Stalen vouwdaken hebben echter het nadeel dat ze log en zwaar zijn wat niet bevorderlijk is voor de wegligging. Bovendien heb je te maken met een duur en ingewikkeld vouwmechanisme dat de toch al kleine kofferruimte nog kleiner maakt. Stalen vouwdaken waren tien à vijftien jaren geleden in opmars maar nu zijn ze omzeggens van de markt verdwenen. BMW en Mercedes rusten hun nieuwe modellen opnieuw uit met stoffen vouwdaken, intussen zijn die ook uitstekend geïsoleerd tegen koude en wind. Metingen in een laboratoriumomgeving tonen aan dat het geluidsniveau binnenin nauwelijks verschilt van een coupé. Overlopen we de historiek van de cabrio, dan kunnen we niet omheen het pionierswerk van Mercedes-Benz. De meeste innovaties in dit nichesegment staan op naam van de Duitse autobouwer die lange tijd ook het meest veelzijdige modellenaanbod bezat maar die eer nu moet overlaten aan concurrent BMW. De constructeur uit Beieren heeft met de BMW 2 cabrio, BMW 4 cabrio, BMW 8 cabrio en Z4 cabrio voor elk wat wils. Voor de hardrijders biedt BMW zowaar een sportieve M-versie aan voor de 4- en 8-reeks en Z4, naar analogie van de RS- en AMG-versies van de cabriomodellen van respectievelijk Audi en Mercedes. Over de meerwaarde lopen de meningen uiteen. Het valt op dat enkel de Duitse premiummerken nog sterk vertegenwoordigd zijn. De Franse merken, lange tijd een vaste waarde in het cabriosegment, hebben alle cabrio's uit hun gamma geschrapt terwijl de Japanse en Zuid-Koreaanse merken nooit grote ambities in die zin hebben getoond. De Mazda MX 5, Nissan 370 Z en sinds kort Lexus LC Convertible vormen een uitzondering op die regel waarbij die laatste haaks staat op het hybrideverhaal van het merk maar wel een verrijking vormt van het aanbod dat jaar na jaar kleiner wordt. Voor volumemerken loont een cabriomodel zich blijkbaar niet, die halen hun winst uit kleine marges op grote aantallen.Lees verder onder de foto'sNiet alleen het aanbod aan cabriomodellen loopt terug, ook de verkoop evolueert in ongunstige zin. In ons land daalde de verkoop van 10.998 voertuigen in 2010 naar 5.538 in 2019 en 4.746 in coronajaar 2020. De top 5 in 2020 werd aangevoerd door Fiat 500 c, gevolgd door MINI, BMW Z4, Mazda MX-5 en VW T-Roc. Bij de Duitse merken ging BMW (847) Mercedes (520), Porsche (387), Volkswagen (360) en Audi (225) vooraf. De prijsvork reikt van 17.190 euro (Fiat 500 C) tot 471.900 euro (Lamborghini Aventador Roadster), zonder opties welteverstaan. Zeker in het hogere prijsgamma kosten die extra's vele duizenden euro's. Exclusiviteit laat zich duur betalen: een Bentley Continental GT cabrio kost 224.455 euro, een Porsche 911 Turbo S cabrio 236.894 euro, een Ferrari 812 GTS 330.276 euro en een Rolls-Royce Dawn 462.300 euro.De elektrificatiegolf heeft ook het cabriosegment bereikt. De smart fortwo cabrio ed was de eerste in de rij maar is door zijn beperkt rijbereik van maximum 120 kilometer nooit een commercieel succes geworden. In het geval van de Fiat 500e - sinds eind vorig jaar op de markt - zijn de verwachtingen hoog gespannen. In de ogen van diehards is de nieuwkomer weliswaar geen echte cabrio maar een coupé met een gigantisch groot stoffen schuifdak. Hij is evenmin een volwaardige 4-zitter maar een 2+2; met een lengte van 3,63 meter is hij een zeer wendbare stadsauto met een actieradius die varieert van 185 tot 315 kilometer, afhankelijk van de batterijkeuze (24 kWh of 42 kWh), de weers- en rijomstandigheden en rijmodus. Wie constant gebruikmaakt van de 'Range'-modus mag zich verheugen over een verbruik van 14 à 15 kWh wat zich vertaalt in een reële actieradius van 250 à 275 kilometer voor de versie met de meest performante accu. Die laatste weegt ruim 400 kg, bevindt zich in de bodem van de auto en zorgt voor een laag zwaartepunt waardoor de Fiat 500e grip zat heeft en zich veilig, snel en comfortabel door de bochten laat loodsen. Snelladen kan tot 85 kW, thuisladen aan een wallbox kan tot 11 kW. Hoewel de 500e een nummer groter is dan de Cinquecento met benzinemotor is de gelijkenis zeer treffend en ontpopt die zich tot een hebbeding op wielen met een hoge aaibaarheidsfactor. Bovendien rijkelijk uitgerust met een reeks moderne rijhulp- en infotainmentsystemen en een groot touchscreen dat zich intuïtief laat bedienen en goed afleesbaar is. Het dashboard bekoort door zijn eenvoud en sierlijkheid, de afwerking en gebruikte materialen zijn van een hoog kwaliteitsniveau voor een auto van dit prijsniveau (31.900 euro). Het prijsverschil met de coupéversie bedraagt 3.000 euro, de opleg loont zich omdat je in feite twee auto's voor de prijs van één krijgt. Een coupé voor de koude tijd van het jaar en een cabrio voor de meer zonnige jaargetijden.De MINI John Cooper Works (JCW) cabrio is een al even grote hartenbreker, sportiever maar minder gracieus dan de Fiat 500e. Begin dit jaar onderging een aantal Mini-modellen een facelift waarbij de voor- en achtersteven van de cabrio lichtjes werden aangepast en het kleurenpalet opgewaardeerd. Het opvallend gele hesje is exclusief voorbehouden aan de JCW-versie. Daarnaast is het infotainment geüpdatet en uitgebreid met een 8,8-inch display. Lees verder onder de fotoOnder de motorkap zit een krachtige 2 liter Twin Power Turbo viercilinder (231 pk en 450 Nm) die kan worden gekoppeld aan een handgeschakelde 6-bak of een 8-traps Steptronic Sport-automaat. In die laatste configuratie bereikt de JCW-cabrio een top van 250 km/u en snelt die in 6,5 seconden van 0 naar 100 km/u. Aan boord van de wagen diep weggezakt in de uitstekende sportzetels heb je de indruk dat die nog sneller rijdt, mede allicht door het brachiale geluid uit de dubbele sportuitlaat. De Mini JWC cabrio is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Het stoffen dak laat zich in 18 seconden volledig openen of sluiten, tijdens het rijden tot een snelheid van 30 km/u. In de zonnedakmodus schuift het vouwdak tot 40 cm naar achter, te vergelijken met een conventioneel schuifdak. Rijden met volledig open dak aan het stuur van een JWC-cabrio is genieten vanaf de eerste meter, na corona mag dat. 1. FIAT 500C: 896 2. MINI Cabrio: 725 3. BMW Z4: 4684. MAZDA MX-5: 3945. VW T-ROC: 3606. MERCEDES C-klasse cabrio: 2637. PORSCHE 911 cabrio: 2548. MERCEDES E-klasse cabrio: 1499. BMW 2 cabrio: 13310. PORSCHE 718: 132 2010: 10.998 2011: 10.020 2012: 7.994 2013: 6.481 2014: 6.140 2015: 5.374 2016: 6.623 2017: 7.200 2018: 6.238 2019: 5.538 2020: 4.746