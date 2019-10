Met dit nieuwe profiel lanceert de Oostenrijkse bandenfabrikant Semperit, die tot de Continental Groep behoort, een nieuwe lijn van asymmetrische producten.

Semperit, sinds 1906 actief in de bandenindustrie, brengt weldra de nieuwe Speed-Life 3 uit. Met deze lancering vereenvoudigt het merk zijn aanbod door het beste van de Comfort-Life 2 te combineren met het beste van de Speed-Life 2. De introductie van Speed-Life 3 past binnen een technologische verandering en wordt het enige en unieke profiel voor het gehele gamma.

Deze band is voorzien van de vermelding "outside" en "inside" op de zijkant van de band om de montagerichting aan te geven. Deze band dient dus gemonteerd te worden zodat de vermelding "outside" zichtbaar is aan de buitenkant van het voertuig. Als de aanwijzingen op de zijkant worden gevolgd, dan is elke verwisseling mogelijk: van voor naar achter en andersom, maar ook van rechts naar links en vice versa.

Met de Speed-Life 3 heeft Semperit de wegligging en de beweeglijkheid - onder alle omstandigheden - geoptimaliseerd, maar dat is nog niet alles. Ook wordt beantwoord aan de vraag van de markt in de categorie UHP (17 inch en meer) en (u)UHP (19 inch en meer). Het Semperit-assortiment profiteert met de lancering van de Speed-Life 3 tevens van een enorme uitbreiding, zeker in de breedste afmetingen.(Belga)