Het is geen verrassing dat de nieuwe M3 en M4 uitzonderlijke prestaties bieden. BMW biedt vooral de keuze tussen twee of vier deuren? De M3 is volgens München de ultieme sportieveling en sinds de vorige generatie wordt de coupéversie M4 gedoopt

De nieuwe M3 en M4 ogen opvallend en zijn beschikbaar met een automaat of met handgeschakelde versnellingsbak. Verder is er ook keuze tussen achterwielaandrijving of xDrive, en al dan niet met een competition pack. Kortom, alles werd ontworpen met het oog op de meest veeleisende klanten van sportieve wagens.

Onder de gewelfde motorkap en achter de veelbesproken expressieve neusgaten zit de nieuwe generatie 3-liter twin-turbo met 480 of 510 pk (competition pack). Gedurende het ontwikkelingsproces gebruikte BMW zijn competitie-ervaring (GT3). Het circuitpotentieel wordt duidelijk aan de hand van het nieuwe M Drive Professional systeem, een soort geïntegreerde telemetrie-unit die wordt gebruikt om de rijdata te analyseren en te optimaliseren. Eén en ander is vooral of enkel "nuttig" bij recreatief circuitgebruik. De Zuid-Duitse constructeur geeft aan dat de M3 en M4 nog steeds auto's zijn die perfect dagelijks inzetbaar zijn, al zal het respecteren van de snelheidslimiet van 30 km/u wellicht moeilijk zijn.

De bolide betaal je - afhankelijk van het uitrustingsniveau en de gekozen accessoires - iets meer dan 100.000 euro.(Belga)

De nieuwe M3 en M4 ogen opvallend en zijn beschikbaar met een automaat of met handgeschakelde versnellingsbak. Verder is er ook keuze tussen achterwielaandrijving of xDrive, en al dan niet met een competition pack. Kortom, alles werd ontworpen met het oog op de meest veeleisende klanten van sportieve wagens.Onder de gewelfde motorkap en achter de veelbesproken expressieve neusgaten zit de nieuwe generatie 3-liter twin-turbo met 480 of 510 pk (competition pack). Gedurende het ontwikkelingsproces gebruikte BMW zijn competitie-ervaring (GT3). Het circuitpotentieel wordt duidelijk aan de hand van het nieuwe M Drive Professional systeem, een soort geïntegreerde telemetrie-unit die wordt gebruikt om de rijdata te analyseren en te optimaliseren. Eén en ander is vooral of enkel "nuttig" bij recreatief circuitgebruik. De Zuid-Duitse constructeur geeft aan dat de M3 en M4 nog steeds auto's zijn die perfect dagelijks inzetbaar zijn, al zal het respecteren van de snelheidslimiet van 30 km/u wellicht moeilijk zijn.De bolide betaal je - afhankelijk van het uitrustingsniveau en de gekozen accessoires - iets meer dan 100.000 euro.(Belga)