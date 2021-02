Hyundai heeft zijn bestverkopend model op de Europese markt vervangen. De nieuwe Tucson, een compacte SUV, is niet alleen beschikbaar met een gamma (mild) hybride motorisaties, er volgt nu ook een sportief ogende N Line-versie.

Bij de nieuwe Tucson N Line gaat het vooral om de suggestie want deze sportief ogende variante van de Koreaanse SUV biedt vooral optische verschillen. De technische aanpassingen blijven veeleer beperkt. Dit meer gespierde model maakt het verschil met een aangepaste radiatorrooster die hoger en breder is dan die van zijn standaardbroertjes.

Uiteraard prijkt het obligate N Line-embleem op de grille. Verder zijn de luchtinlaten onderaan de bumper ruimer bemeten dan bij de gewone Tucson. Op de flanken komen specifieke sierlijsten en een zwarte omlijsting van de zijramen. Achteraan monteert de constructeur een aerodynamische spoiler en een diffuser in combinatie met dubbele uitlaatpijpen.

Binnenin wordt de sportieve toon verdergezet door zwart suède en leder met rode stiknaden. Op technisch vlak is er een ECS-demping van een iets sportievere afstelling voorzien waardoor de wagen dynamischer stuurt. De besturing voelt ook iets zwaarder aan omdat de (elektronische) bekrachtiging wordt teruggeschroefd.

Deze Tucson N Line is beschikbaar met de gebruikelijke 1.6 T GDi-motoren op benzine (150 pk) en de mild hybride (150 of 180 pk), de hybride (230 pk) en de plug-in hybride (265 pk) afgeleiden. Er bestaat uiteraard ook een (eveneens mild hybride) 1.6 dieselmotor, goed voor 136 pk. Deze versie is vanaf de lente beschikbaar, de hybrid en de plug-in hybrid staan vanaf de zomer in de toonzaal.

Bij de nieuwe Tucson N Line gaat het vooral om de suggestie want deze sportief ogende variante van de Koreaanse SUV biedt vooral optische verschillen. De technische aanpassingen blijven veeleer beperkt. Dit meer gespierde model maakt het verschil met een aangepaste radiatorrooster die hoger en breder is dan die van zijn standaardbroertjes. Uiteraard prijkt het obligate N Line-embleem op de grille. Verder zijn de luchtinlaten onderaan de bumper ruimer bemeten dan bij de gewone Tucson. Op de flanken komen specifieke sierlijsten en een zwarte omlijsting van de zijramen. Achteraan monteert de constructeur een aerodynamische spoiler en een diffuser in combinatie met dubbele uitlaatpijpen. Binnenin wordt de sportieve toon verdergezet door zwart suède en leder met rode stiknaden. Op technisch vlak is er een ECS-demping van een iets sportievere afstelling voorzien waardoor de wagen dynamischer stuurt. De besturing voelt ook iets zwaarder aan omdat de (elektronische) bekrachtiging wordt teruggeschroefd. Deze Tucson N Line is beschikbaar met de gebruikelijke 1.6 T GDi-motoren op benzine (150 pk) en de mild hybride (150 of 180 pk), de hybride (230 pk) en de plug-in hybride (265 pk) afgeleiden. Er bestaat uiteraard ook een (eveneens mild hybride) 1.6 dieselmotor, goed voor 136 pk. Deze versie is vanaf de lente beschikbaar, de hybrid en de plug-in hybrid staan vanaf de zomer in de toonzaal.