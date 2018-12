Nieuwe Audi-baas komt uit Nederland

Audi had nood aan een nieuwe ceo nadat de vorige baas Rupert Stadler betrokken raakte in het schandaal met de emissiefraude bij dieselmotoren en vervolgens voor die feiten werd gearresteerd. Vandaag is diens opvolger bekend en dat komt niet meteen als een verrassing. Bram Schot is een Nederlander van 57 jaar en werd al in juni van dit jaar aangeduid als ceo ad interim. Die tijdelijke oplossing krijgt vandaag dus een permanent karakter. Dat is een logische stap, want gedurende de interimperiode gaf Bram Schot blijk van leiderschap en toonde hij dat hij in staat is om het merk te heroriënteren. Hoewel de Duitse groep voor een frisse wind kiest en wil breken met de ongeoorloofde emissiepraktijken, kiest men niet voor een ceo die van buitenaf komt. Schot was sinds 2012 al verantwoordelijk voor de verkoop en de marketingafdeling van Volkswagen bedrijfsvoertuigen. Eerder was hij topman bij Mercedes Italië. (Belga)