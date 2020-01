Nieuw verkochte auto's even schadelijk als vijf jaar geleden

De CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto's is in 2019 voor het tweede jaar op rij fors gestegen. Nieuwe auto's stootten in België gemiddeld 121,2 gram CO2 per kilometer uit. Daarmee vallen de autobouwers terug op het niveau van 2014, stellen De Tijd en L'Echo.

