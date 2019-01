Nieuw bezoekersrecord voor 'klein' Autosalon

De 97ste editie van het Autosalon sluit pas zondag om 19.00 uur, maar nu al is duidelijk dat de bezoekersaantallen van twee jaar geleden zullen worden verbeterd. 'Onze beste schatting op dit ogenblik bedraagt net boven de 442.000 bezoekers', aldus Febiac, de automobiel- en tweewielerfederatie. Een definitief cijfer zal zondagavond worden bekendgemaakt. Febiac mikte vooraf op 400.000 tot 450.000 bezoekers.

Het vorige record dateert van twee jaar geleden, toen Brussels Expo 437.112 bezoekers over de vloer kreeg. Het 'klein' Autosalon - 'voor personenwagens, gemotoriseerde tweewielers en lichte bedrijfsvoertuigen' - opende na een persdag de deuren voor het grote publiek op zaterdag 19 januari. In 2020 vindt opnieuw een 'groot' Autosalon plaats. De vorige editie ervan, in 2018, was goed voor ruim 542.000 bezoekers.