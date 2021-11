Ford lanceert een indrukwekkende topversie van zijn elektrische crossover. De vierwielaangedreven Mustang Mach-E GT produceert 487 pk, heeft een rijbereik van 500 km en spurt van 0 naar 100 km/u in 3,7 seconden. Dat geeft vonken.

Ford bracht zijn nieuwe elektrische crossover dit jaar op de markt en beloofde ook nog een zeer potente versie. Deze Mustang Mach-E GT kan enkele stevige troeven op tafel leggen. Hij weet eerst en vooral zijn sportieve ambities waar te maken dankzij twee krachtige, synchrone elektromotoren met permanente magneet, die een systeemvermogen van 487 pk en een gecombineerd koppel van 860 Nm produceren. Dat laat een topsnelheid van 200 km/u toe en een sprint van stilstand naar 100 km/u in 3,7 tellen. Een best indrukwekkend spurtvermogen waar weinig sportwagens aan kunnen tippen.

De Mach-E GT is de topversie van het elektrische aanbod van Ford. © GF

Aangepast onderstel

Om die sterkere prestaties letterlijk te ondersteunen, kreeg het onderstel een upgrade met speciale 20" wielen, een gestuurde MagneRide-ophanging en krachtigere Brembo-remmen. Daarmee gaat de Mach-E GT zeer gezwind door de bochten, maar natuurlijk laat het aanzienlijke gewicht van 2.273 kilogram zich toch wat voelen in de korte combinatie. Een typisch fenomeen van een krachtige EV die nu eenmaal een zware accu moet meesleuren.

Dan is er nog de prijs van 73.000 euro die eveneens de status van topmodel van de Mustang Mach-E GT bevestigt in het elektrische aanbod van Ford.

Een strak dashboard met een zeer grote display. © GF

