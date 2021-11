Ford zet met de Mustang-E de elektrificatie volop in maar brengt toch nog een (laatste?) eerbetoon aan de roots van dit model met een pittige benzineversie aangedreven door een 460 pk sterke V8.

De autorubrieken worden beheerst door de nieuwe elektrische modellen die de markt stilaan inpalmen. De klimaatcrisis... En heel af en toe duikt er toch nog een dinosaurus op met een benzineverslindende verbrandingsmotor die de klassieke autoliefhebbers best kan behoren ondanks de aandrijving die echt niet meer van deze (ecologische) tijd is.

In dat rijtje hoort de Mustang Mach 1 thuis. De coupé is een rechtstreekse afstammeling van de bekende Pony Car van Ford die tot de meest iconische modellen uit de autogeschiedenis behoort. Intussen is er een elektrische Mustang Mach-E, maar die heeft buiten zijn naam - om marketingredenen gekozen - helemaal niets gemeen met de échte Mustang.

Dat geldt wel voor de Mach 1 die een potente en heerlijk ronkende V8 onder de lange motorkap heeft liggen. Deze 5 liter is goed voor 460 pk en 530 Nm en wordt gekoppeld aan een 10-trapsautomaat of een handgeschakelde zesbak. Uiteraard zal de sportieve liefhebber die laatste optie verkiezen, die zoveel meer rijplezier biedt.

De iconische coupé verzekert nog altijd veel rijplezier. © GF

Echt rijplezier

Want écht rijplezier is een factor die je stilaan alleen nog op een oldschool sportwagen als deze Mustang Mach 1 terugvindt. Elke acceleratie geeft de bestuurder een flinke trap onder zijn achterste en de rijdynamiek laat moeiteloos het betere bochtenwerk toe. Uiteraard kan een Mach 1 uit 2021 rekenen op elektronische hulpmiddelen en dat is een welgekomen bijstand voor de meeste rijders om deze hitsige pony onder controle te houden. Zo heeft het ESP naast een Sport en Track modus ook een Drag Strip modus om nog heftiger uit de startblokken te schieten.

De spurt van 0 tot 100 km/u lukt trouwens in 4,8 seconden en de top bedraagt 267 km/u. Daarmee zet de Mustang Mach 1 topprestaties neer voor een knalprijs, want voor slechts 61.500 euro word je al eigenaar van deze fraaie bolide. Financieel minder interessant zijn de belastingen die er in België op worden geheven en het hoge verbruik (+ 10 liter op 100 km) als je de pk's de vrije loop laat. Maar goed: voor wat, hoort wat.

De Mach 1 wordt aangedreven door een 460 pk sterke V8. © GF

