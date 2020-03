DragonTT is een klein Spaans ingenieursbureau met een passie voor de autowereld. Vorig jaar bedacht het bedrijf met de MP1-Dinamic-CL een mix die het midden hield tussen een auto en een scooter.

Op het eerste gezicht lijkt de DragonTT MP1 misschien een vreemd tuig, maar hij speelt perfect in op de mobilitietsbehoefte van de moderne stadspendelaar met een compact voertuig dat toch bescherming, comfort en behoorlijke prestaties biedt, maar eveneens fiscaal interessant is en betaalbaar is om mee te rijden.

De DragonTT is gebaseerd op de Piaggio MP3 scooter met drie wielen waarop het een echt koetswerk wordt gebouwd. Dat is niet volledig gesloten want de bestuurder kan met de voeten aan de grond maar er is wel een volledige bescherming tegen wind en regen. Vooraan zien we naast klassieke koplampen een ruit met wisser en sproeier net zoals bij een auto. De MP1-Dinamic-CL biedt twee zadels en een ruime koffer. De bestuurder kan instappen door het dak-/voorruitgedeelte naar boven te tillen, wat erg handig is wanneer men op een beperkte ruimte moet parkeren. De topversie is de MP1 is uitgerust met een achteruitversnelling zodat men makkelijk kan vertrekken op een hellende parkeerplek.

De MP1 kan in Europa worden bestuurd met een gewoon autorijbewijs, net als de MP3-speler, en ondanks zijn omvang zou de MP1 erg wendbaar zijn. De ontwerpers geven aan dat de bijzondere vormgeving noodzakelijk was omwille van de aerodynamica. De krachtigste versie - een ééncilinder van 500 cc met 45 pk - haalt een topsnelheid van 160 km/u. Er bestaat ook een 350 cc ééncilinder met 30 pk. Meer informatie en prijzen van de MP1 Dinamic-CL kan men via de firma DragonTT bekomen.(Belga)

Op het eerste gezicht lijkt de DragonTT MP1 misschien een vreemd tuig, maar hij speelt perfect in op de mobilitietsbehoefte van de moderne stadspendelaar met een compact voertuig dat toch bescherming, comfort en behoorlijke prestaties biedt, maar eveneens fiscaal interessant is en betaalbaar is om mee te rijden.De DragonTT is gebaseerd op de Piaggio MP3 scooter met drie wielen waarop het een echt koetswerk wordt gebouwd. Dat is niet volledig gesloten want de bestuurder kan met de voeten aan de grond maar er is wel een volledige bescherming tegen wind en regen. Vooraan zien we naast klassieke koplampen een ruit met wisser en sproeier net zoals bij een auto. De MP1-Dinamic-CL biedt twee zadels en een ruime koffer. De bestuurder kan instappen door het dak-/voorruitgedeelte naar boven te tillen, wat erg handig is wanneer men op een beperkte ruimte moet parkeren. De topversie is de MP1 is uitgerust met een achteruitversnelling zodat men makkelijk kan vertrekken op een hellende parkeerplek.De MP1 kan in Europa worden bestuurd met een gewoon autorijbewijs, net als de MP3-speler, en ondanks zijn omvang zou de MP1 erg wendbaar zijn. De ontwerpers geven aan dat de bijzondere vormgeving noodzakelijk was omwille van de aerodynamica. De krachtigste versie - een ééncilinder van 500 cc met 45 pk - haalt een topsnelheid van 160 km/u. Er bestaat ook een 350 cc ééncilinder met 30 pk. Meer informatie en prijzen van de MP1 Dinamic-CL kan men via de firma DragonTT bekomen.(Belga)