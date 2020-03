De Britse constructeur Morgan die zijn modellen nog op ambachtelijke manier bouwt, heeft bekend gemaakt dat de eerste modellen van de verjaardagversie naar aanleiding van het 70-jarige bestaan van het model Plus 4 zopas van de montageband zijn gerold.

Morgan bouwt en beperkte reeks van de limited-run Plus 4 70th Anniversary Edition. De totale oplage bedraagt amper 20 exemplaren. Deze bijzondere versie volgt na de lancering van het nieuwe Plus 4 model en die maakt gebruik van het aluminium CX-platform.

De verjaardagversies die hier te zien zijn krijgen een specifieke badge met een uniek nummer en het zullen tevens de allerlaatste exemplaren worden die op een stalen chassis worden gebouwd. Deze exemplaren krijgen een specifieke kleur (platinum metallic), donkergrijze spaakwielen en een zwarte carterbescherming. Binnenin gebruikt het merk uit Malvern Link fraai leer en Ravenwood houtinleg in combinatie met een zwart Mota-Lita stuur. Verder monteert men verwarmde 'performance'-stoelen en verlichting van de voetruimte. Tot slot krijgen de klanten een exclusieve fotoreportage over de bouw van dit specifieke model.

De motorsport afdeling krikt het motorvermogen op van 154 tot 180 pk zodat deze roadster in minder dan 7 seconden van 0 tot 100 km/u accelereert.(Belga)

