Op het Autosalon van Tokio toonde Mitsubishi een spectaculaire terreinwagen boordevol technische snufjes, terwijl het design een voorproefje geeft van een nieuw SUV-model.

De Mitsubishi MI-Tech Concept ziet er zeer indrukwekkend uit en lijkt zo uit een futuristische actiefilm te komen. Ook de aangewende technologie is bijzonder. Deze stoere, dakloze buggy heeft een hybride aandrijving die bestaat uit vier elektromotoren - één per wiel wat vierwielaandrijving oplevert - en een gasturbine die daarvoor de nodige stroom moet opwekken. Als brandstof kan zowel benzine, diesel, kerosine als alcohol gebruikt worden, wat de toepassingsmogelijkheden van deze buggy enorm verruimt. De MI-Tech is ook zeer wendbaar dankzij de onafhankelijke sturing van de wielen en hij maakt gebruik van elektrische remklauwen.

Verder kan de bestuurder rekenen op geavanceerde offroad rijhulpsystemen, waaronder ook een head-up display met informatie in augmented reality dat in realtime rijtips levert, naast andere informatie over de wagen, de omgeving en de rijomstandigheden. Veel van deze high-tech snufjes zullen weldra op de volgende modellen van Mitsubishi opduiken, dat nog steeds werk wil blijven maken van zijn offroad-gamma.(Belga)