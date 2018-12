Mini John Cooper Works krijgt update

Begin 2018 gaf Mini zijn hatchback en vijfdeursberline een grondige opfrisbeurt, die vooral opviel met de nieuwe achterlichten in de vorm van de Engelse vlag "Union Jack" en aanpassingen aan de motor. Intussen werden ook de John Cooper Works versies onderhanden genomen. Uiteraard ondergingen in de eerste plaats de krachtbronnen aanpassingen om aan de nieuwe, strengere WLTP emissienormen te voldoen, onder meer door de plaatsing van een partikelfilter op de uitlaatlijn. Hiermee krijgen ook de JCW Mini's het noodzakelijke Euro 6D Temp label.

Dit opwindende sportieve model maakt nog steeds gebruik van een 2 liter viercilinderturbo waarvan het vermogen oploopt tot 231 pk. Hiermee suist de kleine bolide van 0 tot 100 km/u in 6,3 seconden. De Mini JCW is verkrijgbaar als hatchback of cabriolet en kan verder gepersonaliseerd worden met tal van snufjes en gadgets, zoals een inductielader voor een smartphone.(Belga)