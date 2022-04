Op 22 mei 2022 organiseert Mini de vijfde editie van de Fan & Track Day op Circuit Zolder, met activiteiten op en naast de omloop voor liefhebbers van dit merk.

Drie jaar geleden bracht de laatste Mini Fan & Track Day voor de pandemie meer dan 4.500 Mini-fans naar Circuit Zolder. En nu is het eindelijk weer bijna zover want op 22 mei 2022 vindt de volgende editie plaats. Naast de mogelijkheid om met je eigen Mini op het circuit te rijden of plaats te nemen als passagier bij een professionele piloot, zullen er opnieuw tal van activiteiten zijn voor jong en oud.

Op het programma staan onder meer een virtuele challenge op racesimulatoren, een Mini Electric ervaring, een kidsparcours, lifestyle shop en foodtrucks. 'We kijken er enorm naar uit om iedereen opnieuw fysiek te kunnen uitnodigen voor de vijfde editie van de Mini Fan & Track Day. Op 22 mei staat het plezier van Mini-rijden in Zolder centraal. We hopen dat we minstens zoveel klanten en fans mogen verwelkomen als in 2019', stelt Joachim Sas, algemeen directeur van Mini Belux.

Meer info vind je hier.

Drie jaar geleden bracht de laatste Mini Fan & Track Day voor de pandemie meer dan 4.500 Mini-fans naar Circuit Zolder. En nu is het eindelijk weer bijna zover want op 22 mei 2022 vindt de volgende editie plaats. Naast de mogelijkheid om met je eigen Mini op het circuit te rijden of plaats te nemen als passagier bij een professionele piloot, zullen er opnieuw tal van activiteiten zijn voor jong en oud.Op het programma staan onder meer een virtuele challenge op racesimulatoren, een Mini Electric ervaring, een kidsparcours, lifestyle shop en foodtrucks. 'We kijken er enorm naar uit om iedereen opnieuw fysiek te kunnen uitnodigen voor de vijfde editie van de Mini Fan & Track Day. Op 22 mei staat het plezier van Mini-rijden in Zolder centraal. We hopen dat we minstens zoveel klanten en fans mogen verwelkomen als in 2019', stelt Joachim Sas, algemeen directeur van Mini Belux.Meer info vind je hier.