Bandenfabrikant Michelin heeft een oplossing bedacht om lekke banden te voorkomen: Michelin Selfseal.

Bandenfabrikanten zijn altijd al op zoek geweest naar banden die niet meer lek kunnen. Vijftien jaar geleden kwamen er de zogenaamde 'runflat'-banden waarmee je verder kon rijden wanneer ze geperforeerd waren. Deze banden hadden een erg stijve flank waardoor ze het gewicht van de wagen konden 'dragen' zelfs zonder lucht in de band.

Nadeel van deze banden is dat ze meer wegen, minder comfortabel zijn (omwille van de stijve flank), duurder uitvallen en meer lawaai maken. Bovendien moet men de snelheid beperken wanneer ze lek zijn en vaak raken ze onherstelbaar beschadigd wanneer de automobilist er te lang mee door rijdt zonder luchtdruk.

Overdruk

Daarom ging Michelin op zoek naar een andere oplossing en die lijkt er nu te komen met de Selfseal-technologie. Het systeem omvat een speciale zachte laag langs de binnenkant van de band die ervoor zorgt dat een perforatie door een schroef of een spijker meteen wordt afgedicht. Zo kan er geen lucht ontsnappen tussen de perforatie en de schroef. De actieve zachte laag kan de autoband herstellen onder invloed van de overdruk in de luchtkamer van de band en door de wrijving die ontstaat wanneer de band beweegt.

Selfseal zal ongeveer 90% van de perforaties tot een diameter van 6 mm automatisch herstellen. Bovendien zorgt de aangepaste compound (rubbersamenstelling) voor een betere geluidsisolatie zodat de band stiller is, wat zowel het rijcomfort in de wagen verbetert, maar ook de rolgeluiden voor de omgeving beperkt.

