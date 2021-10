Het Chinese MG dat twee jaar geleden de elektrisch aangedreven MG ZS EV op de markt bracht voor een instapprijs van rond de 30.000 euro, heeft nu een vooral technische update klaar voor dit model.

Optisch blijven de aanpassingen beperkt tot veranderde bumpers en nieuwe koplampen. Wat nog het meest in het oog springt, is het (gesloten) radiatorrooster dat voortaan in koetswerkkleur wordt uitgevoerd. De voornaamste vernieuwingen zitten evenwel onderhuids en in het interieur.

Zo komt er een nieuwe batterij en de klant krijgt voortaan de keuze tussen een standaard en een long range batterij. De basisversie ziet zijn batterijcapaciteit stijgen tot 51 kWh waardoor het rijbereik toeneemt tot 320 km in vergelijking met de 262 km van de actuele versie. De long range variant krijgt een accupack met een opslagcapaciteit van 72 kWh waardoor de autonomie zelfs tot 440 km stijgt. Vanaf deze versie heeft de klant ook recht op een driefasige AC-lader waardoor je de wagen thuis of via een klassieke laadpaal kan bijladen. Het interieur werd aangepast met een beter infotainmentsysteem dat nu ook compatibel is met Apple CarPlay.

Voor de basisversie betaal je voortaan 31.985 euro, de variant met de grote batterij kost 35.985 euro. MG maakte ook de prijs van de zopas gelanceerde Marvel R bekend. Deze grote SUV is aanzienlijk ruimer dan de ZS en kan ook op een meer verfijnde afwerking rekenen. De Marvel R is er vanaf 45.985 euro.

In één moeite kondigde MG ook de lancering aan van zijn derde 100% elektrisch model, de MG 5. Dat wordt een ruime gezinswagen met een klassiek break koetswerk, meteen de eerste elektrisch aangedreven break op de markt. Dit model zal in het eerste kwartaal van 2022 bij de dealer staan en de basisversie gaat minder dan 30.000 euro kosten ondanks de ruim bemeten batterijcapaciteit van 50 kWh.

