MG breidt zijn gamma verder uit met de elektrische SUV Marvel R die een rijbereik van 400 km biedt en voor 40.000 euro van eigenaar verandert.

Deze elektrische SUV heeft een zeer expressief maar geslaagd design dat hem een duidelijke eigen identiteit bezorgt en hem tot een opvallende verschijning in het straatbeeld maakt. Typisch zijn de ledstroken die de lichtblokken zowel voor- als achteraan met elkaar verbinden en de basis vormen voor een zeer eigentijdse look.

De Marvel R Electric is iets groter dan zijn merkgenoot - de plug-inhybride EHS - en biedt dus wat meer interieurruimte. Door de afwezigheid van een motor vooraan, ontstaat daar een extra opbergruimte van 150 liter als aanvulling op de klassieke koffer achteraan met een inhoud van 357 liter of 1.396 liter met de achterbank neergeklapt. In het interieur valt meteen het 19,4" grote verticale touchscreen op dat het MG iSmart infotainmentsysteem aanstuurt, dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto.

Het grote touchscreen domineert het dashboard. © GF

Twee- of vierwielaandrijving

De Marvel R Electric haalt zijn stroom uit een lithium-ion batterij met een capaciteit van 70 kWh die standaard driefasig kan worden opgeladen met de boordlader van 11 kW of aan een snellader waar je in 43 minuten voor 80% kan bijladen. Er is keuze tussen achterwiel- of vierwielaandrijving.

De eerste variant maakt gebruik van twee elektromotoren op de achteras die in totaal 132 kW (180 pk) en 410 Nm produceren. Daarmee lukt de sprint van 0 naar 100 km/u in 7,9 seconden en bedraagt het rijbereik 402 kilometer in de WLTP-cyclus. De vierwielaangedreven versie heeft nog een extra elektromotor op de vooras en ontwikkelt daarmee in totaal 212 kW (288 pk) en 665 Nm. Zo sprint hij naar 100 km/u in 4,9 seconden en heeft hij een actieradius van 370 kilometer. De topsnelheid is voor beide versies 200 km/u.

De Marvel R Electric krijgt drie uitrustingsniveaus en zal tussen 40.000 tot 50.000 euro kosten. Tegen de herfst staat het nieuwe model in de MG-showrooms en zijn de prijzen bekend.

De Marvel R heeft een batterij van 70 kWh. © GF

