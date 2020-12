Hoewel de naam tot de autogeschiedenis behoort, is MG in zijn huidige gedaante een nieuwkomer op de Europese markt. Om het vertrouwen van de consument te winnen breidt het Chinese merk de fabrieksgarantie voor zijn modellen uit tot 7 jaar.

MG wijzigt weldra de garantievoorwaarden voor nieuwe en bestaande klanten op het Europese vasteland. Vanaf 1 januari 2021 krijgen de volledig elektrische MG ZS EV, de nieuwe MG EHS Plug-in Hybrid en de toekomstige modellen van het Chinese automerk standaard 7 jaar of 150.000 km fabrieksgarantie. Hiermee wordt de huidige garantieperiode met maar liefst twee jaar verlengd. Met de nieuwe voorwaarden biedt MG een van de beste garantievoorwaarden van alle volumemerken op de Europese markt. Hiermee geeft het merk opnieuw een signaal van vertrouwen in de kwaliteit en de hoogwaardige technologie van zijn elektrische en semi-elektrische modellen. De uitgebreide fabrieksgarantie geldt voor het gehele voertuig, inclusief de elektrische aandrijfcomponenten, zoals de lithium-ion accu en de elektromotor. De anti-corrosie garantie van de MG ZS EV en MG EHS Plug-in Hybrid bedraagt ook 7 jaar en zonder kilometerbeperking. Klanten van een nieuwe MG profiteren eveneens van gratis pechverhelping voor het eerste jaar na de registratie. Als de auto echter bij een officiële MG-dealer wordt onderhouden, wordt de pechverhelping telkens gratis met een jaar verlengd voor maximaal zeven opeenvolgende jaren . De garantie is steeds overdraagbaar aan de volgende eigenaar. Daarnaast wordt voor klanten, die in 2019 en 2020 een nieuwe MG hebben gekocht, de fabrieksgarantie gratis opgewaardeerd naar de nieuwe voorwaarden. Bovendien behouden zij de fabrieksgarantie van 8 jaar of 150.000 km die momenteel geldt voor de lithium-ion batterij. (Belga)

MG wijzigt weldra de garantievoorwaarden voor nieuwe en bestaande klanten op het Europese vasteland. Vanaf 1 januari 2021 krijgen de volledig elektrische MG ZS EV, de nieuwe MG EHS Plug-in Hybrid en de toekomstige modellen van het Chinese automerk standaard 7 jaar of 150.000 km fabrieksgarantie. Hiermee wordt de huidige garantieperiode met maar liefst twee jaar verlengd. Met de nieuwe voorwaarden biedt MG een van de beste garantievoorwaarden van alle volumemerken op de Europese markt. Hiermee geeft het merk opnieuw een signaal van vertrouwen in de kwaliteit en de hoogwaardige technologie van zijn elektrische en semi-elektrische modellen. De uitgebreide fabrieksgarantie geldt voor het gehele voertuig, inclusief de elektrische aandrijfcomponenten, zoals de lithium-ion accu en de elektromotor. De anti-corrosie garantie van de MG ZS EV en MG EHS Plug-in Hybrid bedraagt ook 7 jaar en zonder kilometerbeperking. Klanten van een nieuwe MG profiteren eveneens van gratis pechverhelping voor het eerste jaar na de registratie. Als de auto echter bij een officiële MG-dealer wordt onderhouden, wordt de pechverhelping telkens gratis met een jaar verlengd voor maximaal zeven opeenvolgende jaren . De garantie is steeds overdraagbaar aan de volgende eigenaar. Daarnaast wordt voor klanten, die in 2019 en 2020 een nieuwe MG hebben gekocht, de fabrieksgarantie gratis opgewaardeerd naar de nieuwe voorwaarden. Bovendien behouden zij de fabrieksgarantie van 8 jaar of 150.000 km die momenteel geldt voor de lithium-ion batterij. (Belga)