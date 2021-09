Mercedes stopt met de ontwikkeling van plug-in hybride modellen. De aankondiging komt vroeger dan verwacht, maar het geeft ook aan dat de constructeur erin gelooft dat volledig elektrische aandrijving een volwaardig alternatief is voor verbrandingsmotoren.

De aankondiging betekent niet dat Mercedes geen PHEV's (Plug-in hybrid vehicle) meer zal bouwen, want in het huidige gamma zijn dergelijke motorisaties nog te vinden, zoals in de zopas gelanceerde nieuwe C-Klasse. Op salon van München staat bovendien een hybride AMG GT-4 in de spots die zowel over een benzine- als een elektromotor beschikt.

Mercedes bevestigt slechts dat de ontwikkeling van nieuwe PHEV-systemen zal worden gestaakt. Plug-in hybrids bieden op dit ogenblik een tussenoplossing voor automobilisten die de sprong naar full electric nog niet durven of kunnen maken, bijvoorbeeld omwille van een te beperkte laadinfrastructuur. Eens dat probleem van de baan is, zal het nut van de PHEV ook verdwijnen en in die zin is het stoppen met de ontwikkeling een logische stap.

Anderzijds komen PHEV-modellen ook vaker onder vuur te liggen omdat ze minder efficiënt zijn (of worden gebruikt) dan ze op papier lijken. Met dat in het achterhoofd, zou Mercedes ook de vlucht vooruit kunnen kiezen om post-dieselgate een volgende 'verbruiksschandaal' te voorkomen. PHEV's genieten immers een fiscaal gunsttarief omwille van hun zeer lage CO 2 -uitstoot. Die danken ze aan een (WLTP-) homologatiemethode waarbij ze tijdens de testprocedure in hoofdzaak elektrisch mogen rijden.

Maar in de praktijk leggen veel gebruikers ook flink wat kilometers af met hun verbrandingsmotor (de reden waarom ze voor een PHEV kiezen boven een volledig elektrische auto). Daardoor is het werkelijke verbruik en de bijhorende emissie soms een veelvoud van het officiële normverbruik, al hangt dit uiteraard af van het gebruiksprofiel van de bestuurder.

De aankondiging betekent niet dat Mercedes geen PHEV's (Plug-in hybrid vehicle) meer zal bouwen, want in het huidige gamma zijn dergelijke motorisaties nog te vinden, zoals in de zopas gelanceerde nieuwe C-Klasse. Op salon van München staat bovendien een hybride AMG GT-4 in de spots die zowel over een benzine- als een elektromotor beschikt. Mercedes bevestigt slechts dat de ontwikkeling van nieuwe PHEV-systemen zal worden gestaakt. Plug-in hybrids bieden op dit ogenblik een tussenoplossing voor automobilisten die de sprong naar full electric nog niet durven of kunnen maken, bijvoorbeeld omwille van een te beperkte laadinfrastructuur. Eens dat probleem van de baan is, zal het nut van de PHEV ook verdwijnen en in die zin is het stoppen met de ontwikkeling een logische stap. Anderzijds komen PHEV-modellen ook vaker onder vuur te liggen omdat ze minder efficiënt zijn (of worden gebruikt) dan ze op papier lijken. Met dat in het achterhoofd, zou Mercedes ook de vlucht vooruit kunnen kiezen om post-dieselgate een volgende 'verbruiksschandaal' te voorkomen. PHEV's genieten immers een fiscaal gunsttarief omwille van hun zeer lage CO2-uitstoot. Die danken ze aan een (WLTP-) homologatiemethode waarbij ze tijdens de testprocedure in hoofdzaak elektrisch mogen rijden.Maar in de praktijk leggen veel gebruikers ook flink wat kilometers af met hun verbrandingsmotor (de reden waarom ze voor een PHEV kiezen boven een volledig elektrische auto). Daardoor is het werkelijke verbruik en de bijhorende emissie soms een veelvoud van het officiële normverbruik, al hangt dit uiteraard af van het gebruiksprofiel van de bestuurder.