De voorbije jaren kwam de dieselmotor - deels terecht - negatief in de aandacht omdat de emissiewaarden niet strookten met de opgegeven data. Vandaag geeft Mercedes aan dat er weldegelijk een toekomst is voor dieselmotoren, met dank aan een doorgedreven nabehandeling van de uitlaatgassen.

Mercedes is recent overgeschakeld op een nieuwe generatie van de tweeliter dieselmotor. Alle modellen voldoen aan de Euro 6d-TEMP norm en bepaalde modellen zijn nu al klaar voor de Euro 6d-norm, hoewel die pas vanaf 1 januari geleidelijk maar verplicht zal worden ingevoerd. De properste van de klas is volgens het merk met de ster de C 300d die slechts 13 mg NOx uitstoot, wat ver onder de norm van 80 milligram per kilometer ligt. Tal van Mercedes-modellen die uitgerust zijn met de tweeliter turbodieselmotor die intern de codenaam OM 654 of OM 654q draagt, maar de zescilinderversies (OM 656) worden voortaan geleverd met een Euro 6d goedkeuring. Dit is belangrijk voor de consument omdat deze diesels veel langer toegelaten worden in de lage emissie zones, dan de Euro 6d-TEMP versies die tot nu toe (niet alleen door Mercedes, maar ook door alle merken) werden geleverd. Die Euro 6d-TEMP modellen zijn immers vanaf 1 september 2027 niet langer welkom in tal van lage emissie zones waardoor hun levensverwachting minder dan 8 jaar bedraagt. Precies hier wil Mercedes vandaag een oplossing bieden voor zijn klanten. (Belga)