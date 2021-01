Sinds begin van de jaren zeventig is de Mercedes S-klasse benchmark in het segment van de luxelimousines. Elke nieuwe generatie heeft nieuwe maatstaven gezet op het vlak van veiligheid, comfort en prestaties. De zevende generatie houdt die traditie in ere.

De Mercedes S-klasse staat voor succes, macht en rijkdom. Op de markt sinds 1972 is de S-klasse dé dienstauto van gekroonde en ongekroonde hoofden in de politiek, zakenwereld, showbizz en sport. De S-klasse combineert als geen enkel ander automodel voornaamheid met discretie en roept zelden of nooit negatieve reacties op bij de man in de straat. Mercedes als merk en de S-klasse als product genieten al vele decennia een éénmalig goede renommee die niet te toppen valt. De Mercedes S-klasse staat bovendien voor innovatieve technologie, veiligheid, comfort en prestaties. De S-klasse was de eerste auto in serie met ABS (1978), airbag (1981) en ESP (1995). Met elke introductie van een nieuwe generatie is het merk met de ster zijn directe concurrenten Audi en BMW een stap voorgebleven. Wat geen evidentie is in een uitermate concurrentiële markt die volop in beweging en transitie is. De voorbije jaren leek het erop dat Audi en BMW hun technologische achterstand op Mercedes aan het inhalen waren en zelfs aanspraak maakten om de koppositie over te nemen, maar met de komst van de zevende generatie S-klasse bevestigt Mercedes zijn toonaangevende positie in het segment van de luxelimousines. Wat maakt de S-klasse zo uniek? Mercedes heeft geschiedenis geschreven in zowat alle domeinen van de automobiel en beschikt daardoor over een ijzersterk imago bij brede lage van de bevolking. De S-klasse als vlaggenschip van Mercedes profiteert uiteraard van die perceptie. Hoewel de S-klasse een imposante verschijning is, zijn de designers er bijna altijd in geslaagd om die een discreet voorkomen en tijdloze elegantie mee te geven waardoor die geen polariserend effect bewerkstelligt. Van andere premiummerken is geweten dat zij doelbewust zo'n polariserend effect nastreven, precies om zich te kunnen onderscheiden van hun grote concurrent. Mercedes slaagt er bovendien in om binnenin een luxueus kader te scheppen zonder te vervallen in overdaad, de gebruikte materialen en afwerking zijn top maar nooit over de top. Ook al loopt het prijskaartje van een S-klasse snel hoog op, kopers van een S-klasse voelen zich zelden bekocht vanuit het besef dat kwaliteit een prijs heeft en dat elke nieuwe generatie nieuwe maatstaven zet op het vlak van veiligheid, comfort en prestaties.Vanaf de zevende generatie geldt dat ook inzake connectiviteit. De nieuwe S-klasse is inderdaad een digitale en grensverleggende auto die zo oneindig veel mogelijkheden biedt dat ik zelfs na een week intens gebruik nog elke dag nieuwe functies op het spoor ben gekomen. Gelukkig beschikt de S-klasse over een zogenaamde spraakassistent die de bevelen van de bestuurder nagenoeg perfect uitvoert. Het volstaat hem aan te spreken met 'Hey Mercedes' en hij voert je commando's meteen uit. Dat was bij de eerste generatie van het MBUX-systeem van Mercedes niet het geval. Het 12.8" oled-display op de middenconsole is perfect afleesbaar en makkelijk te bedienen, maar is gevoelig aan vingerafdrukken - een bron van ergernis. Het is ook wennen aan het nieuwe stuurwiel en digitale 3D-dashboard met driedimensionale weergave van de navigatiekaart en tellers. Oefening baart kunst! Lees verder onder de fotoDe sterkste indruk maakt het optionele head-updisplay, enorm groot en voorzien van een 'augmented reality' functie waarbij de navigatieaanwijzingen van het dashboard en centrale scherm dynamisch in de voorruit worden geprojecteerd, bewegende blauwe pijlen geven de richting aan die je uit moet. Artificiële intelligentie probeert aan de hand van je lichaamstaal te voorspellen wat je zinnens bent te doen - de voorbode van autonoom rijden. Nu al kan de nieuwe S-klasse Niveau 3 van zelfstandig rijden aan, onder welbepaalde omstandigheden en mits deze functie geactiveerd is. Wat niet het geval was met de testwagen (350d) waarmee ik heb gereden. In afwachting kon ik wel gebruikmaken van een hele rits rijhulpsystemen, waaronder een semiautonome file-assistent met actieve snelheidsregeling en stuurassistentie. Werkte perfect. De zevende generatie S-klasse staat weliswaar nog op het MRA-platform van de vorige generatie maar is in alle richtingen enkele centimeters gegroeid. Het koetswerk bestaat uit een mix van staal en alu. In eerste instantie kan de kandidaat-koper een keuze maken uit twee -6-cilinderbenzinemotoren (450 en 500) en twee 6-cilinderdieselmotoren (350 d en 400d), in combinatie met een 9-trapsautomaat, vierwielaandrijving en vierwielsturing. Bij die laatste optie kunnen de achterwielen tot 10 graden meedraaien en verkleint de draaicirkel met zo'n 2 meter. Luchtvering is standaard. E-Active Body Control-ophanging is een optie, eentje die aanbeveling verdient voor wie belang hecht aan superieur comfort. Het systeem vult de luchtvering aan met hydropneumatische schokdempers en reageert bliksemsnel op de informatie van een dubbele camera in de voorruit die het wegdek filmt en putten en hobbels aankondigt. Nieuw zijn ook airbags in de veiligheidsgordels en frontale airbags achterin, ingewerkt in de rugleuning van de voorstoelen. Een exemplaar dat zich tussen de voorste stoelen bevindt, verhindert dat de bestuurder en voorste passagier met de hoofden tegen elkaar botsen bij een zijdelingse aanrijding.Lees verder onder de fotoVan de S-klasse verwacht je excellent (rij)comfort en die verwachting wordt ten volle ingelost. Dankzij de luchtvering en uitstekende multicontour-stoelen, mét massagefunctie. Wat op het eerste zicht op de zoveelste overbodige gadget lijkt, ontpopt zich al snel tot een zinvol hebbeding dat bijdraagt aan de fysieke paraatheid en alertheid van de bestuurder. En dus onrechtstreeks aan de veiligheid. Comfort heeft ook te maken met het ontbreken van storend motor- en windgeluid. Van de krachtige 6-cilinderdieselmotor valt binnenin nauwelijks iets te horen, van windgeruis des temeer. Eén van de weinige minpunten die ik heb kunnen ontdekken. Rijden doet de nieuwkomer immers probleemloos, comfortabel en veilig. Zelfs met de minst krachtige dieselmotor spurt de S-klasse in 6,4 seconden van 0 naar 100 km/u en beschikt die over een koppel van 600 Nm, een ideale en agile reiswagen met een gemiddeld testverbruik van 7,5 l/100 km. In de loop van het jaar wordt de S-klasse ook leverbaar als plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van ruim 100 kilometer en CO2-uitstoot van minder dan 51 g/km. Een elektrische versie van de S-klasse komt er niet, toch niet op dit MRA-platform. Het EQ-programma van Mercedes voorziet wel een 100 procent elektrisch aangedreven EQS. Deze futuristisch ogende limousine van het formaat van de S-klasse gaat nog voor de zomer in wereldpremière en bevestigt de ambitie van Mercedes om ook op het vlak van elektromobiliteit een toonaangevende rol te willen vervullen. In afwachting demonstreert de zevende generatie S-klasse dat zij benchmark blijft in het segment van de luxelimousines, dat zij een klasse apart is met een vanafprijs van net geen 110.000 euro.