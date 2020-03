Mercedes stelt zijn social media-kanalen wereldwijd open om er sensibiliseringscampagnes en informatie over de corona-pandemie te verspreiden.

De meeste autoconstructeurs hebben hun activiteiten gestaakt. Niet alleen de productielijnen zijn in vele gevallen stilgelegd, maar ook de activiteiten op de hoofdzetels staan momenteel op een laag pitje. Op vlak van productnieuws is er momenteel sowieso weinig te melden en daarom vond de Duitse constructeur het interessant om deze kanalen in de weken die komen voor de goede zaak in te zetten.

Op bijvoorbeeld de Facebook-pagina van Mercedes zal je momenteel informatie kunnen lezen over hygiënische maatregelen die het verschil kunnen maken om de verspreiding van het virus te drukken. Ook de gedragsregels over 'social distance' zullen via de kanalen worden verspreid.

"Via onze diverse kanalen bereiken we met Mercedes meer dan 50 miljoen volgers", voegt Bettina Fetzer, marketingverantwoordelijke van Mercedes-Benz AG eraan toe.(Belga)

