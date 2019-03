Mercedes CL kwam 20 jaar geleden op de markt

Deze coupé werd ontwikkeld op basis van het platform van de S Klasse en werd geproduceerd van 1999 tot 2006. Tegenover zijn voorganger (C140) was hij vooral lichter en eleganter. Een van de bijzonderste technische snufjes was de Active Body Control (ABC), die toen een wereldpremière opleverde. Deze actieve koetswerkcontrole hielt de rol- en duikneigingen van de wagen beter onder controle en zorgde zo voor een veiliger, comfortabeler en dynamischer rijgedrag. De lancering gebeurde met de CL 500 die een V8 met 306 pk onder de motorkap had. Later groeide vooral de CL 600 met zijn 367 pk sterke V12 uit tot een legende in de autogeschiedenis. Vervolgens kwamen er ook nog twee sportieve AMG-varianten bij: de CL 55 AMG (360 pk) en de CL 63 AMG (444 pk). Ook op stilistisch vlak zorgde de CL voor vernieuwing met zijn strakke daklijn en zijn verfijnd profiel. In het interieur werden enkel hoogwaardige materialen gebruikt, zoals inleghout maar ook designo gesteente met een dikte van 0,6 tot 0,8 millimeter dat uit graniet werd gesneden. Toen hing er een stevig prijskaartje aan de Mercedes CL, maar vandaag zijn de resterende exemplaren best betaalbaar als youngtimer. (Belga)