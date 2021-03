De strijd om het leiderschap in het premiumsegment woedt in alle hevigheid. Met de lancering van de vijfde generatie C-klasse onderstreept Mercedes zijn ambitie om opnieuw de nummer één te worden. De nieuwkomer is in alle opzichten een nummer groter en leunt sterk aan bij de nieuwe S-klasse.

2021 wordt het jaar van de waarheid voor Mercedes-topman Ola Källenius. Die volgde eind mei 2019 Dieter Zetsche op die zwaar onder vuur lag van de aandeelhouders omdat hij te laat had geanticipeerd op de nieuwe richting die mobiliteit had genomen. Tot voor een tiental jaren was Mercedes steeds de drijvende kracht achter technologische innovatie maar toen Tesla in 2012 met model S het tijdperk van de elektromobiliteit inluidde, moest Mercedes passen. Het merk met de ster had evenmin een antwoord op de elektrisch aangedreven BMW i3 en i8. In geen tijd evolueerde Mercedes van koploper naar meeloper. Nieuwe bezems keren goedDe reactie bleef niet uit: de beleggers keerden Mercedes de rug toe en het aandeel maakte een diepe duik. Binnen de ondernemingsraad kwam het tot harde confrontaties tussen Zetsche en de machtige vakbond IG Metall over de te volgen strategie. Toen Li Shufu, de topman van de Chinese autogroep Geely, er eind 2018 er slaagde om achter de rug van de Mercedes-directie zomaar 9,8 procent van de aandelen in handen te krijgen, was het lot van definitief Zetsche bezegeld. De wissel van de macht voltrok zich op 22 mei 2019, met instemming van de aandeelhouders én de vakbond. Ola Källenius, in 1969 in Zweden geboren, werd de eerste niet-Duitser aan de hoofd van het kroonjuweel van de Duitse autonijverheid. Bij zijn aantreden kondigde hij ingrijpende besparingen aan die echter niet konden verhinderen dat de bedrijfsresultaten in 2019 dieprood kleurden. In 2020 wierpen de maatregelen wel vruchten af: ondanks een tijdelijke stop van de productie en sluiting van de showrooms door corona boekte de autobouwer vorig jaar 3,6 miljard winst. Koken kost geldDie snelle ommekeer was te danken aan de sterke heropleving van de Chinese economie én de fors gestegen vraag naar luxewagens made in Germany met krachtige 12-, 8- en 6-cilindermotoren. Het slechte nieuws is dat de nieuwe Chinese rijken vooral oog hebben voor de S- en G-klasse en krachtige AMG-modellen terwijl Mercedes werk wil en moet maken van elektrische modellen. De EQC op basis van de bestaande GLC met conventionele verbrandingsmotoren heeft inderdaad niet het verhoopte succes opgeleverd en het is nog maar de vraag of de EQA op basis van de bestaande GLA de hoge verwachtingen zal kunnen inlossen. In beide gevallen gaat het om compromismodellen die tijdelijk een leemte moeten opvullen maar niet over de nodige kwaliteiten beschikken om Tesla & Co van antwoord te dienen. Van de EQS en EQE die in de loop van dit jaar op de markt komen, verwachten we dat ze Mercedes het elan kunnen geven dat nodig is om opnieuw een voortrekkersrol te vervullen én het vertrouwen van de beleggers opnieuw voor zich te winnen. Die hebben geen boodschap aan het roemrijke verleden van Mercedes, kijken niet achterom maar investeren in de toekomst. En die behoort toe aan de elektrische auto. Het beste bewijs leveren Tesla en Nio, een jong Chinees merk van elektrische auto's. Tesla en Nio verkochten vorig jaar respectievelijk 500.000 en 44.000 auto's, peanuts in vergelijking met de 2,8 miljoen voertuigen die Mercedes omzette. Vergelijken we echter de beurswaarde van voornoemde merken dan stellen we vast dat Tesla het 10-voudige waard is van Mercedes en dat Nio een hogere marktkapitalisatie bezit dan Mercedes.Wil Mercedes opnieuw een voortrekkersrol spelen, moet het zijn achterstand inzake elektrische aandrijving zo snel mogelijk inhalen. Goed wetende dat het automerk nog altijd het meeste geld verdient met zijn luxemodellen op benzine en diesel én dat de sterk gestegen vraag naar elektrische auto's het rechtstreekse gevolg is van fiscale incentives van de overheid. Soms gaat het om dezelfde personen/partijen die in het verleden de verkoop van dieselwagens aanmoedigden via lagere accijnzen op dieselbrandstof.Bestseller sinds 1982 De uitdaging voor Källenius bestaat erin water en vuur te verzoenen. Tegen 2025 moet 25 procent van alle verkochte Mercedes-modellen geheel of gedeeltelijk zijn uitgerust met elektrische aandrijving, tegen 2030 moet dat percentage 50 procent bedragen. Dat betekent dat er nog ruimte is voor motoren op benzine en diesel of biobrandstof. Een en ander verklaart allicht waarom de nieuwe C-klasse, die deze zomer op de markt komt, het zonder 100 procent elektrische aandrijving moet stellen. Die is er wel op beperkte schaal in de plug-in hybride versie met een zuiver elektrisch rijbereik van minstens 100 kilometer, wat ongezien is en van deze versie een gebruiksvriendelijk alternatief maakt voor een full electric. Op papier offreert de nieuwe C-klasse plug-in hybride het beste van twee werelden. Of dat in de praktijk ook zo is, zal blijken na een uitvoerige roadtest verderop dit jaar. Bij die gelegenheid zullen we aan den lijve kunnen ervaren of de vijfde generatie C-klasse de hoge verwachtingen kan inlossen die wij met zijn allen koesteren in een model dat vele features overneemt van de nieuwe S-klasse. Denk aan de tweede generatie van het MBUX-infotainmentsysteem, het centrale touchscreen, de Digital Light-koplampen en achterasbesturing. Deze vijfde generatie C-klasse stamt af van de Mercedes 190 uit 1982. Van deze compacte Mercedes -reeks zijn ondertussen 10,5 miljoen exemplaren verkocht. De C-klasse is voor Mercedes een bestseller, vergelijkbaar met de 3-reeks voor BMW en de A4 voor Audi. De bal misslaan, kan dramatische gevolgen hebben! Vandaar de grote informatiecampagne in de aanloop naar de marktintroductie in juni. Wat weten we over de nieuwkomer? Het motorenaanbod wordt gereduceerd tot viercilindermotoren op benzine en diesel (C 180, C 200, C 300, C 200d en C 220d) behorend tot de modulaire FAME-motorenfamilie met een vermogen dat varieert van 170 tot 258 pk. Elke versie bezit een geëlektrificeerde hybride aandrijflijn die bestaat uit een geïntegreerde startdynamo en 48-volt boordsysteem. De plug-in hybride (C 300e) combineert een 2 liter benzinemotor (204 pk) en elektromotor (129 pk) wat resulteert in een systeemvermogen van 313 pk en systeemkoppel van 550 Nm. De accu van 25,6 kWh garandeert een zuiver elektrisch rijbereik van 100 kilometer en kan in 30 minuten worden opgeladen aan een DC-snellader, wat uitzonderlijk is voor een plug-in hybride. Op uitzondering van de C 180 en C 200d zijn alle modellen leverbaar met vierwielaandrijving (4MATIC), adaptieve schokdempers en sportophanging. Zoals bij de S-klasse kan de nieuwe C-klasse optioneel worden uitgerust met achterasbesturing die de wagen wendbaarder en dynamischer maakt en de draaicirkel verkleint tot 10,64 meter. Het designteam onder leiding van Gorden Wagener heeft eens temeer prachtig werk geleverd. De gelijkenis met de E- en S-klasse is treffend, sprake is van een tijdloze elegantie zowel in het geval van de berline als break. De voorruit en passagierscabine zijn volgens het zogenaamde 'cab-backward'-principe meer naar achteren geplaatst wat de stroomlijn ten goede komt. De vijfde generatie is een paar centimeter groter geworden, wat extra ruimte oplevert voor de inzittenden voor- en achteraan. De Mercedes-ster zit in het midden van de grille; afhankelijk van de uitvoering verschillen het design en karakter van het radiatorrooster. De AMG Line onderscheidt zich door een diamond grille met stervormige design in chroom. Binnenin is de gelijkenis met de S-klasse onmiskenbaar met als blikvanger het centrale display met verticaal geplaatst scherm (9,5 of 11,9 inch) dat lichtjes richting de bestuurder is gedraaid. De vijfde generatie C-klasse beschikt over de tweede generatie MBUX-systeem mét spraakassistent en Smart Home-functie dat de nieuwkomer omtovert in een mobiel controlecentrum. Voor een head-up display in kleur en Augmented Video moet een opleg worden betaald. Een officiële prijslijst is er nog niet. Naar verwachting zal de vijfde generatie C-klasse enkele procenten duurder zijn dan het voorgangermodel. De verkoop start einde maart, de eerste leveringen van de berline en break zijn gepland voor begin juni. De C-klasse wordt geproduceerd in drie werelddelen: Bremen (Duitsland), Peking (China) en East Londen (Zuid-Afrika).