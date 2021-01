De elektrische trein lijkt definitief vertrokken. Met de EQA lanceert Mercedes een volelektrisch aangedreven crossover op basis van een bestaand model (GLA) met conventionele aandrijving. Onze auto-expert keek ernaar en reed ermee.

Eerst even terug naar 2 oktober 2018. Op de Mondiale de l'Automobile in Parijs haalt de toenmalige Mercedes-topman Zetsche de grote trom boven om de geboorte van het nieuwe merklabel EQ bekend te maken. Dat zal voortaan alle elektrische modellen van het Duitse premiummerk omvatten. En passant haalt hij er het doek van de EQC, de eerste elektrische SUV van Mercedes. Die gaat met enkele maanden vertraging in 2019 in productie maar zal er nooit in slagen om de hoge verwachtingen in te lossen.

Nieuwe e-modellen op bestaande platformen

De nieuwkomer staat immers nog op het platform van de bestaande GLC. Dat maakt dat er (te)veel compromissen moeten worden gesloten waardoor de EQC te zwaar is en te veel verbruikt - lees: over een te kleine actieradius beschikt om te kunnen uitgroeien tot een volwaardig alternatief voor onder andere Tesla. Mercedes heeft te laat geïnvesteerd in de elektrificatie van zijn gamma, heeft daardoor een achterstand opgelopen en betaalt daar de rekening voor. Dat geldt overigens ook voor Audi en BMW.

Vorig jaar breidde Mercedes de EQ-familie uit met de EQV, ditmaal op basis van de bestaande V-klasse.

Hetzelfde liedje herhaalt zich nu voor het derde lid van de EQ-familie, de EQA die vorige week zijn debuut maakte op het onderstel van de GLA. Het is wachten op de komst van de EQS en EQE om te kunnen spreken van een elektrisch geheel op basis van een specifiek elektrisch platform. Zonder onvoorziene omstandigheden volgt de marktintroductie van de EQS nog dit voorjaar - als alternatief voor de nieuwe Mercedes S-klasse met conventionele aandrijving.

Hoge verwachtingen

Zoals gezegd, de nieuwe EQA staat op het MFA-2 platform van de A-klasse. Volgens Mercedes betreft het een bewuste keuze omdat het hier gaat om een volumemodel dat daardoor op een en dezelfde productieband in Rastatt kan worden geproduceerd met andere modellen van de A-klasse. Op die manier kan de Duitse constructeur flexibel inspelen op de evolutie van de vraag.

Momenteel verkopen elektrische auto's als warme broodjes omdat sommige landen een aanmoedigingspremie uitbetalen die kan oplopen tot 9.000 euro. In landen zoals België, waar de aankoop van elektrische auto's financieel niet wordt aangemoedigd door de overheid, stijgt de verkoop minder fors. De verkoop van elektrische auto's is dus sterk afhankelijk van het politieke beleid en dat is op zijn beurt sterk afhankelijk van de prioriteiten van de regeringspartijen. Ook het feit dat een land al dan niet over een eigen auto-industrie beschikt, heeft grote invloed op het beleid.

Lees verder onder de foto's

De elektrische EQA voelt aan en rijdt als een echte Mercedes. © /

Stilaan maar zeker groeit bovendien het besef dat een elektrische auto er niet voor iedereen is, om uiteenlopende redenen. Auto's met benzine- en dieselmotoren zullen nog minstens 10 à 15 jaar ons straatbeeld blijven beheersen. Wat niet wegneemt dat de meeste automerken hun focus hebben verlegd en nu volop de kaart van de elektrificatie trekken hetzij in de vorm van plug-in hybrides of full electrics. De komende jaren zal het aanbod aan e-modellen flink uitbreiden. In feite hebben de automerken geen andere keuze om te kunnen blijven voldoen aan de steeds strenger wordende CO 2 -doelstellingen.

EQA voelt aan als een echte Mercedes

De meeste constructeurs staan immers met de rug tegen de muur en kunnen het zich niet veroorloven nog langer te wachten op de komst van een specifiek e-platform voor hun nieuwe e-modellen. De meeste elektrische modellen die de voorbije jaren op de markt zijn verschenen en dit jaar nog zullen verschijnen, zijn dus varianten van bestaande modellen met een verbrandingsmotor. Uitzonderingen op die regel zijn de BMW i3, Jaguar I-Pace, Nissan Leaf, Polestar 2, Porsche Taycan, Renault ZOE, VW ID.3 en alle Tesla-modellen.

Dus ook de nieuwe EQA 250 (4,46 meter lang) is een variante van een bestaand model. De gelijkenis met de GLA is onmiskenbaar, zowel qua exterieur als interieur. Enkel de voorkant met zijn 'Black Panel' radiatorrooster met centrale ster verschilt, achteraan lopen de led-achterlichten in elkaar over in een horizontale roodkleurige led-lichtstrip. Wat nog in het oog springt is de relatief kleine koffer (340 liter) voor wat pretendeert een gezinswagen te zijn.

Lees verder onder de foto's

Het interieur van de EQA en GLA zijn identiek. © /

In een half uur kan de EQA worden opgeladen tot 80 procent van de batterijcapaciteit. © /

Voor de rest voelt de EQA aan als een echte Mercedes en is die als zodanig ook meteen herkenbaar. De kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking zijn van een zeer hoog niveau, het MBUX-systeem met twee 10,25 inch displays en spraakbediening is voorzien van een navigatiesysteem met 'electric intelligence'. Dat berekent de snelste route naar een ingegeven bestemming op basis van voortdurende simulaties die rekening houden met de topografie, rijstijl, weersomstandigheden én beschikbaarheid van laadstations onderweg. Standaard beschikt de EQA over een hele rits innovatieve assistentie- en infotainmentsystemen die het elektrisch autorijden nog veiliger en aangenamer maken. Voor een head-up display in kleur en augmented reality voor navigatie moet een opleg worden betaald.

De elektromotor beschikt over een vermogen van 190 pk en een koppel van 375 Nm, de lithium-ionbatterij met een capaciteit van 66,5 kWh zit onder de vloer, zorgt voor een laag zwaartepunt en garandeert een theoretische actieradius van 426 kilometer (WLTP). Volgens de constructeur bedraagt het gemiddeld verbruik 17,7 kWh (WLTP). De EQA trekt op in 8,9 seconden van 0 naar 100 km/u, zijn topsnelheid is elektronisch begrensd op 160 km/u. Snelladen aan een DC-lader kan tot 100 kW waarbij de batterij in een half uur tot 80 procent kan worden opgeladen. AC-laden kan met een boordlader van 11 kW, aan een wallbox neemt het opladen zo'n zes uur in beslag.

Bestseller in wording

Dat zijn gegevens van de constructeur die wij voor waar aannemen en die wij niet hebben kunnen verifiëren tijdens een uitvoerige roadtest. Die volgt over enkele maanden. In afwachting bood Mercedes ons vorige week, in aansluiting op de digitale wereldpremière van de EQA, de gelegenheid om een 50-tal kilometers te rijden met de nieuwkomer in de Brusselse rand. Dat volstaat voor een eerste impressie en die is positief. De EQA 250 Edition 1 voelt niet alleen aan als een echte Mercedes, hij rijdt ook als een echte Mercedes: comfortabel, vlot en veilig. Aan boord is het opvallend stil, door het ontbreken van het motorgeluid van een conventionele diesel- of benzinemotor.

In zijn huidige configuratie beschikt de nieuwkomer over een autonomie van 426 kilometer (WLTP), in de praktijk moet je rekenen op een actieradius van zo'n 350 kilometer, afhankelijk van je rijstijl en de rij- en weersomstandigheden én de rijmodus. Die laatste maakt het mogelijk om minder of meer energie te recupereren, bijvoorbeeld bij het remmen. Over afzienbare tijd zal de EQA ook beschikbaar zijn met een krachtigere elektromotor en een batterij met een nieuwe celstructuur waardoor zijn autonomie zal verhogen tot 500 kilometer. Hij zal dan ook leverbaar worden met vierwielaandrijving. Eventuele software updates kunnen nu al 'over the air' worden uitgevoerd.

Zoals gezegd, de eerste impressie is positief. En zo hoort dat ook voor een nieuwkomer is net geen 50.000 euro kost en in eerste instantie de handschoen moet opnemen tegen sterke concurrenten zoals de Skoda Enyaq IV, Volvo XC 40 Recharge, VW.ID 4 en Tesla Y. Mercedes kan zich inderdaad geen tweede uitschuiver à la EQC veroorloven. Die heeft de hoge verwachtingen niet kunnen inlossen en is met 20.000 verkochte exemplaren in 2020 geen commercieel succes geworden. Voor de EQA ligt de target op minstens 100.000 exemplaren op jaarbasis, hij is voorbestemd om de bestseller te worden binnen het EQ-gamma. Dat moet tegen 2025 zo'n 25 geëlektrificeerde modellen omvatten waarvan een 10-tal full electric. Tegen 2039 wil Mercedes klimaatneutraal zijn en enkel nog nieuwe wagens op de markt brengen met zero emissie. Belofte maakt schuld!

Eerst even terug naar 2 oktober 2018. Op de Mondiale de l'Automobile in Parijs haalt de toenmalige Mercedes-topman Zetsche de grote trom boven om de geboorte van het nieuwe merklabel EQ bekend te maken. Dat zal voortaan alle elektrische modellen van het Duitse premiummerk omvatten. En passant haalt hij er het doek van de EQC, de eerste elektrische SUV van Mercedes. Die gaat met enkele maanden vertraging in 2019 in productie maar zal er nooit in slagen om de hoge verwachtingen in te lossen. De nieuwkomer staat immers nog op het platform van de bestaande GLC. Dat maakt dat er (te)veel compromissen moeten worden gesloten waardoor de EQC te zwaar is en te veel verbruikt - lees: over een te kleine actieradius beschikt om te kunnen uitgroeien tot een volwaardig alternatief voor onder andere Tesla. Mercedes heeft te laat geïnvesteerd in de elektrificatie van zijn gamma, heeft daardoor een achterstand opgelopen en betaalt daar de rekening voor. Dat geldt overigens ook voor Audi en BMW. Vorig jaar breidde Mercedes de EQ-familie uit met de EQV, ditmaal op basis van de bestaande V-klasse. Hetzelfde liedje herhaalt zich nu voor het derde lid van de EQ-familie, de EQA die vorige week zijn debuut maakte op het onderstel van de GLA. Het is wachten op de komst van de EQS en EQE om te kunnen spreken van een elektrisch geheel op basis van een specifiek elektrisch platform. Zonder onvoorziene omstandigheden volgt de marktintroductie van de EQS nog dit voorjaar - als alternatief voor de nieuwe Mercedes S-klasse met conventionele aandrijving. Zoals gezegd, de nieuwe EQA staat op het MFA-2 platform van de A-klasse. Volgens Mercedes betreft het een bewuste keuze omdat het hier gaat om een volumemodel dat daardoor op een en dezelfde productieband in Rastatt kan worden geproduceerd met andere modellen van de A-klasse. Op die manier kan de Duitse constructeur flexibel inspelen op de evolutie van de vraag. Momenteel verkopen elektrische auto's als warme broodjes omdat sommige landen een aanmoedigingspremie uitbetalen die kan oplopen tot 9.000 euro. In landen zoals België, waar de aankoop van elektrische auto's financieel niet wordt aangemoedigd door de overheid, stijgt de verkoop minder fors. De verkoop van elektrische auto's is dus sterk afhankelijk van het politieke beleid en dat is op zijn beurt sterk afhankelijk van de prioriteiten van de regeringspartijen. Ook het feit dat een land al dan niet over een eigen auto-industrie beschikt, heeft grote invloed op het beleid. Lees verder onder de foto'sStilaan maar zeker groeit bovendien het besef dat een elektrische auto er niet voor iedereen is, om uiteenlopende redenen. Auto's met benzine- en dieselmotoren zullen nog minstens 10 à 15 jaar ons straatbeeld blijven beheersen. Wat niet wegneemt dat de meeste automerken hun focus hebben verlegd en nu volop de kaart van de elektrificatie trekken hetzij in de vorm van plug-in hybrides of full electrics. De komende jaren zal het aanbod aan e-modellen flink uitbreiden. In feite hebben de automerken geen andere keuze om te kunnen blijven voldoen aan de steeds strenger wordende CO2-doelstellingen.De meeste constructeurs staan immers met de rug tegen de muur en kunnen het zich niet veroorloven nog langer te wachten op de komst van een specifiek e-platform voor hun nieuwe e-modellen. De meeste elektrische modellen die de voorbije jaren op de markt zijn verschenen en dit jaar nog zullen verschijnen, zijn dus varianten van bestaande modellen met een verbrandingsmotor. Uitzonderingen op die regel zijn de BMW i3, Jaguar I-Pace, Nissan Leaf, Polestar 2, Porsche Taycan, Renault ZOE, VW ID.3 en alle Tesla-modellen. Dus ook de nieuwe EQA 250 (4,46 meter lang) is een variante van een bestaand model. De gelijkenis met de GLA is onmiskenbaar, zowel qua exterieur als interieur. Enkel de voorkant met zijn 'Black Panel' radiatorrooster met centrale ster verschilt, achteraan lopen de led-achterlichten in elkaar over in een horizontale roodkleurige led-lichtstrip. Wat nog in het oog springt is de relatief kleine koffer (340 liter) voor wat pretendeert een gezinswagen te zijn. Lees verder onder de foto'sVoor de rest voelt de EQA aan als een echte Mercedes en is die als zodanig ook meteen herkenbaar. De kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking zijn van een zeer hoog niveau, het MBUX-systeem met twee 10,25 inch displays en spraakbediening is voorzien van een navigatiesysteem met 'electric intelligence'. Dat berekent de snelste route naar een ingegeven bestemming op basis van voortdurende simulaties die rekening houden met de topografie, rijstijl, weersomstandigheden én beschikbaarheid van laadstations onderweg. Standaard beschikt de EQA over een hele rits innovatieve assistentie- en infotainmentsystemen die het elektrisch autorijden nog veiliger en aangenamer maken. Voor een head-up display in kleur en augmented reality voor navigatie moet een opleg worden betaald. De elektromotor beschikt over een vermogen van 190 pk en een koppel van 375 Nm, de lithium-ionbatterij met een capaciteit van 66,5 kWh zit onder de vloer, zorgt voor een laag zwaartepunt en garandeert een theoretische actieradius van 426 kilometer (WLTP). Volgens de constructeur bedraagt het gemiddeld verbruik 17,7 kWh (WLTP). De EQA trekt op in 8,9 seconden van 0 naar 100 km/u, zijn topsnelheid is elektronisch begrensd op 160 km/u. Snelladen aan een DC-lader kan tot 100 kW waarbij de batterij in een half uur tot 80 procent kan worden opgeladen. AC-laden kan met een boordlader van 11 kW, aan een wallbox neemt het opladen zo'n zes uur in beslag. Dat zijn gegevens van de constructeur die wij voor waar aannemen en die wij niet hebben kunnen verifiëren tijdens een uitvoerige roadtest. Die volgt over enkele maanden. In afwachting bood Mercedes ons vorige week, in aansluiting op de digitale wereldpremière van de EQA, de gelegenheid om een 50-tal kilometers te rijden met de nieuwkomer in de Brusselse rand. Dat volstaat voor een eerste impressie en die is positief. De EQA 250 Edition 1 voelt niet alleen aan als een echte Mercedes, hij rijdt ook als een echte Mercedes: comfortabel, vlot en veilig. Aan boord is het opvallend stil, door het ontbreken van het motorgeluid van een conventionele diesel- of benzinemotor. In zijn huidige configuratie beschikt de nieuwkomer over een autonomie van 426 kilometer (WLTP), in de praktijk moet je rekenen op een actieradius van zo'n 350 kilometer, afhankelijk van je rijstijl en de rij- en weersomstandigheden én de rijmodus. Die laatste maakt het mogelijk om minder of meer energie te recupereren, bijvoorbeeld bij het remmen. Over afzienbare tijd zal de EQA ook beschikbaar zijn met een krachtigere elektromotor en een batterij met een nieuwe celstructuur waardoor zijn autonomie zal verhogen tot 500 kilometer. Hij zal dan ook leverbaar worden met vierwielaandrijving. Eventuele software updates kunnen nu al 'over the air' worden uitgevoerd. Zoals gezegd, de eerste impressie is positief. En zo hoort dat ook voor een nieuwkomer is net geen 50.000 euro kost en in eerste instantie de handschoen moet opnemen tegen sterke concurrenten zoals de Skoda Enyaq IV, Volvo XC 40 Recharge, VW.ID 4 en Tesla Y. Mercedes kan zich inderdaad geen tweede uitschuiver à la EQC veroorloven. Die heeft de hoge verwachtingen niet kunnen inlossen en is met 20.000 verkochte exemplaren in 2020 geen commercieel succes geworden. Voor de EQA ligt de target op minstens 100.000 exemplaren op jaarbasis, hij is voorbestemd om de bestseller te worden binnen het EQ-gamma. Dat moet tegen 2025 zo'n 25 geëlektrificeerde modellen omvatten waarvan een 10-tal full electric. Tegen 2039 wil Mercedes klimaatneutraal zijn en enkel nog nieuwe wagens op de markt brengen met zero emissie. Belofte maakt schuld!